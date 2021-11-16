https://sputnik-georgia.ru/20211116/sindrom-saakashvili-ili-kto-zapustil-novyy-shtamm-gruzinskoy-mitingovoy-pandemii-262121789.html

"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии

"Синдром Саакашвили", или Кто запустил новый штамм грузинской митинговой пандемии

Колумнист Sputnik Грузия в своем обзоре местных СМИ рассказывает об основных темах освещения событий в стране 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T17:46+0400

2021-11-16T17:46+0400

2021-11-16T17:46+0400

политика

общество

грузия

колумнисты

обзор сми

коронавирус covid-19

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262085699_0:169:980:720_1920x0_80_0_0_139595c605db8ba89e75119aa70a4b80.jpg

Инфляция и потребительские цены неудержимо рвутся вверх, коронавирус побивает антирекорды, но пресса предпочитает препарировать покрытую пеленой секретности операцию по доставке в Глданскую тюремную больницу отбывающего наказание Михаила СаакашвилиПохоже, это уже утвердившаяся тенденция. Даже синдромом, который средства информации, первым долгом эфирные, пытаются активно насадить обществу. То ли дает о себе знать неистребимая профессиональная тяга к скандалам, то ли это намеренный политический заказ."Раздайте этим людям оружие вместо бюллетеней, и они перестреляют друг друга!" >>Граждане поддаются, правда, неохотно, что с учетом нехватки ресурсов для проведения уличных акций не может не огорчать оппозицию. Но вот властям жаловаться грех. Массовый зритель и читатель эти факты жадно поглощает, легко позволяя уводить себя подальше от насущных экономических, социальных, семейно-бытовых проблем.Протест меняет векторНа днях Всемирная организация здравоохранения предупредила – если одолеть COVID-19 не удастся, пандемия переродится в эндемию. То есть станет обычным сезонным заболеванием, наподобие гриппа, с которым нам придется жить ("Резонанси", 12.11). С уличными митингами, которые превратились в своего рода политическую эндемию, мы живем давно. Она оказалась всесезонной, пока, к счастью, охватив только сферу борьбы за власть.Потому в тренде прессы неизменно присутствует тема арестованного и объявившего голодовку Саакашвили. Каждое утро начинается с него и вечер завершается им же, недоволен эксперт Игорь Квеселава. Но именно такую повестку дня предлагают и позиция, и оппозиция, и общество вынуждено по ней жить (12.11). Нацам Саакашвили безразличен, не спорит "Ахали таоба" (8.11), они лишь используют его имя. Он инструмент в руках многих, развивает мысль эксперт Майя Николеишвили (9.11).Примечательно, что страсти вокруг голодовки экс-президента и его лечения полностью вытеснили из политического контекста оппозиции требование о проведении внеочередных выборов ("Резонанси", 8.11). Оппозиция убедила себя, что власть валяется на улице и надо ее просто по-большевистски подобрать (12.11). Один из лидеров "Нацдвижения" Роман Гоциридзе в начале недели даже пригрозил: власть получит протест, какого она не помнит за все 9 лет своего правления ("Ахали таоба", 8.11). Впрочем, к выходным стало ясно – тактику придется менять. Разочарованная часть общества отказалась принять сторону апологетов предыдущего режима.Ежедневные акции могут себя исчерпать, предрекают аналитики ("Резонанси", 10.11). Хотя в умеренном формате они, по мнению политолога Вахтанга Дзабирадзе, имеют шанс затянуться (12.11). Но надолго ли? Нехватка протестующих – свидетельство того, что людям есть чем себя занять кроме надоевшей акций. Пандемию сменяет эндемия, делая недуг менее опасным.Настоящие политики собственную страну не разрушают"Нацдвижение" оказалось неспособно уловить качественные сдвиги в общественном сознании. Саакашвили всегда делал ставку на толпу (12.11). Но грузинское общество толпой быть перестало, отказывается идти у кого-либо на поводу, и именно в этом причина его разочарований. "Мечте" полезно иметь конструктивных оппонентов, согласен политик Гигла Барамидзе. Но те, кого принято называть главной оппозицией, на самом деле политической оппозицией не являются. Политики собственную страну не разрушают и не лгут так много ("Ахали таоба", 12.11).Правящая партия пользуется ошибками оппонентов, но и сама нередко теряет над собой контроль. Омбудсмен сочла публичный показ видеокадров с Саакашвили нарушением чести и достоинства личности ("Резонанси", 12.11). Никто не забыл, что отмашка обнародованию скрытых видеозаписей была дана в период его президентства. Однако возразить трудно – власть не вправе опускаться до методов, которые сама осудила. Тем более, показывать злорадство и мстить.Оппозиция, конечно, слишком зациклилась на протестах и, вместо самокритичного анализа, готова любые оценки истолковывать в свою пользу. Даже письмо из Страсбургского суда относительно прекращения голодовки здесь восприняли не как рекомендацию, а как… официальное подтверждение того, что Саакашвили голодает ("Ахали таоба", 12.11). Однако тема эта провокационно подается и другой стороной: голодает - не голодает?..Уместней, пожалуй, согласиться с компромиссной оценкой Гии Хухашвили: как политический акт голодовка, безусловно, состоялась, даже если экс-президент ел кашу, пил сок и получал медицинскую помощь ("Квирис палитра", 8-14.11). Проблема в другом – вряд ли значительная часть населения страны способна правильно воспринять эту оценку, если кроме каши все остальное и в лучшие-то дни ему малодоступно…"У меня на глазах убивают сына!", цитирует "Ахали таоба" Гиули Аласания. "К Саакашвили применяют психологическое давление – это пытка", приводит заключение правозащитник Шалва Хачапуридзе (11.11). "О каких пытках речь?! – возражает ему журналист и бизнесмен Мамука Гамкрелидзе. – Власть пока не выходит за рамки закона" ("Ахали таоба", 10.11). На краю которого, кстати, опасно балансирует Ника Мелия: мы мирными акциями сломаем этот режим (11.11)!Неужели "наци" никогда не научатся мыслить по-человечески? - задает вопрос "Сакартвелос Республика" (11.11).Решайте свои проблемы сами!Отсутствие реакции на голодовку бывшего президента разрушает имидж Запада и порождает у граждан нигилизм, требовательным тоном выговаривает европейским партнерам за их безмолвие политолог Хатуна Лагазидзе ("Квирис палитра"). Европа, судя по всему, слишком разочарована. Из-за безответственных действий двух партий оказалось сорвано "соглашение Мишеля". А ведь, как заявила евродепутат Марина Калиуранди, это был уникальный случай, когда Европарламент единогласно одобрил документ. Точно так же все депутаты в один голос отговаривали Михаила Саакашвили от поездки в Грузию ("Резонанси", 11.11)…К аресту экс-президента в Европе отнеслись с осторожностью. "Не могу понять суть требований Саакашвили? – разводит руками поэт Дато Маградзе. – Сам признал, что партия его выиграть выборы не может, однако объявил голодовку: отдайте мне власть, а то я себя убью" ("Квирис палитра"). Сложная, эмоциональная, склонная к авантюрам личность, согласен аналитик Заал Анджапаридзе ("Резонанси", 12.11).Вдобавок, для европаламентариев необычно и то, что кризис, как правило, создают оппоненты власти, а тут складывается впечатление, будто это делает власть. Война нервов, подозревает политолог Арчил Гамзардия ("Версия", 10-16.11). Запад же принимать участие в битве чужих амбиций, похоже, не намерен. Как, собственно, и бо́льшая часть грузинского общества.Партнеры готовы выступать как посредники, делиться лучшим опытом, оказывать помощь, но они не в состоянии решить за Грузию ее проблемы ("Резонанси", 11.11). По словам Калиуранди, ключи к ним хранятся в Тбилиси (10.11). Лидер одной из оппозиционных партий Ана Долидзе уверена, что обе стороны извлекают пользу из ситуации в ущерб государству и населению. При этом власть заинтересована месяцами говорить о Саакашвили ("Квирис палитра")Не случайно, все чаще всплывают намеки относительно его экстрадиции на Украину. "Мечта" набивает Мише цену, полагает Паата Закареишвили (12.11). Для президента Зеленского вернуть его – это вопрос принципа ("Ахали таоба", 10.11). Буба Кикабидзе даже вылетел в Киев (12.11). Но согласится ли с экстрадицией сам Саакашвили? Привилегированным узником на Украине он вряд ли станет ("Резонанси", 11.11), и заключение тут же утратит политический фон.РазноеВозможно, в Грузии скоро станут налагать штрафы на граждан, пытающихся выгнать на улицу и оставить без присмотра свою кошку или собаку. Соответствующий законопроект в парламенте уже рассматривается. ("Резонанси", 9.11)Пианист Бека Гочиашвили выступит вместе с джазовым трио Чика Кориа. Грузину выпала честь занять место самого легендарного Чика, музыканта и композитора, ушедшего из жизни в прошлом году. ("Ахали таоба", 10.11)Церковь в Долочопи у реки Дуруджи считается самой древней и большой трехнефной базиликой в Грузии. Жаль, сохранились лишь остатки этого уникального культового сооружения. ("Резонанси", 10.11).Грузинский монастырь будет построен на Кипре. Архиепископ Хризостом II передал в дар Грузии участок земли. ("Сакартвелос Республика", 11.11)Шота Арвеладзе может стать тренером английского футбольного клуба "Халл". По мнению британской прессы, шансы высоки, так как владелец команды турецкий бизнесмен Аджун Иликали дружит с Арвеладзе и высоко его ценит. ("Ахали таоба", 12.11)Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20211114/aktsiya-v-podderzhku-saakashvili-prokhodit-v-tsentre-262060241.html

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kak-saakashvili-dostavili-v-gldanskuyu-tyuremnuyu-bolnitsu---video-minyusta-261992682.html

https://sputnik-georgia.ru/20211116/penitentsiarnaya-sluzhba-rasskazala-o--sostoyanii-saakashvili-262116715.html

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kipr-podaril-zemlyu-pod-stroitelstvo-gruzinskogo-monastyrya-261971647.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Гоги Вардзиели https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23685/92/236859276_0:70:499:570_100x100_80_0_0_6091e44ab3eb0252bfd15aad628cc462.jpg

политика, общество, грузия, колумнисты, обзор сми, коронавирус covid-19, возвращение и арест саакашвили