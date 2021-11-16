https://sputnik-georgia.ru/20211116/parlament-gruzii-dosrochno-prekratil-deputatskie-polnomochiya-khazaradze-i-dzhaparidze-262119579.html
Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Хазарадзе и Джапаридзе
Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Хазарадзе и Джапаридзе
Лидеры двух оппозиционных партий приняли решение о выходе из парламента после местных выборов 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T16:35+0400
2021-11-16T16:35+0400
2021-11-16T16:37+0400
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парламент грузии
зураб джапаридзе
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия лидерам партий "Лело" Мамуке Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе.За постановление о лишении Хазарадзе мандата проголосовали 79 депутатов против двух, а за лишение мандата Джапаридзе – 79 депутатов единогласно."Грузинская мечта" за лишение депутатских мандатов лидеров "Лело" и "Гирчи">>Депутаты-оппозиционеры заявили о сложении с себя депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.Партии, которые возглавляют политики, ко второму туру местных выборов образовали коалицию с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и активно участвуют в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Идейный вдохновитель партии "Единое национальное движение", находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию выйти из парламента, но позже изменил свою позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатских мандатов не смогли бы навещать его в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе
Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия Хазарадзе и Джапаридзе
16:35 16.11.2021 (обновлено: 16:37 16.11.2021)
Лидеры двух оппозиционных партий приняли решение о выходе из парламента после местных выборов
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии досрочно прекратил депутатские полномочия лидерам партий "Лело" Мамуке Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зурабу Джапаридзе.
За постановление о лишении Хазарадзе мандата проголосовали 79 депутатов против двух, а за лишение мандата Джапаридзе – 79 депутатов единогласно.
Депутаты-оппозиционеры заявили о сложении с себя депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.
Партии, которые возглавляют политики, ко второму туру местных выборов образовали коалицию с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и активно участвуют в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Идейный вдохновитель партии "Единое национальное движение", находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию выйти из парламента, но позже изменил свою позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатских мандатов не смогли бы навещать его в тюрьме.
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