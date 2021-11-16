https://sputnik-georgia.ru/20211116/pensionery-gruzii-s-1-yanvarya-budut-poluchat-povyshennuyu-pensiyu-262130363.html

Пенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию

Пенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию

На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари 16.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии вырастут пенсии для возрастных пенсионеров в рамках ежегодной индексации пенсий, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили .Правило индексации пенсий вступило в силу с 1 января этого года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.По словам министра, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Таким образом, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию на 20 лари больше – в размере 260 лари, а старше 70 лет – на 25 лари больше, в размере 300 лари.На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, общество, новости, грузия, пенсия, министерство финансов грузии