Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211116/pensionery-gruzii-s-1-yanvarya-budut-poluchat-povyshennuyu-pensiyu-262130363.html
Пенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию
Пенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию
На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T23:18+0400
2021-11-16T23:51+0400
экономика
общество
новости
грузия
пенсия
министерство финансов грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259990989_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_3be6205f017b0741f22ab1d3e2a9c6e4.jpg
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии вырастут пенсии для возрастных пенсионеров в рамках ежегодной индексации пенсий, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили .Правило индексации пенсий вступило в силу с 1 января этого года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.По словам министра, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.Таким образом, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию на 20 лари больше – в размере 260 лари, а старше 70 лет – на 25 лари больше, в размере 300 лари.На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211116/nazvan-razmer-pribavku-k-zarplate-chinovnikov-v-gruzii-262129832.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1d/259990989_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_b1d6bdea035af684a02253fc9eb8b40b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, общество, новости, грузия, пенсия, министерство финансов грузии

Пенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию

23:18 16.11.2021 (обновлено: 23:51 16.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - люди на улице в масках
Эпидемия коронавируса - люди на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. С 1 января 2022 года в Грузии вырастут пенсии для возрастных пенсионеров в рамках ежегодной индексации пенсий, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили .
Правило индексации пенсий вступило в силу с 1 января этого года, и теперь выплаты будут расти ежегодно в зависимости от экономических факторов.
По словам министра, для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия будет расти с учетом инфляции, а для пенсионеров старше 70 лет – инфляции и 80% от экономического роста.
Лаша Хуцишвили - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
Назван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
22:45
Таким образом, с 1 января пенсионеры до 70 лет будут получать пенсию на 20 лари больше – в размере 260 лари, а старше 70 лет – на 25 лари больше, в размере 300 лари.
На пенсионное обеспечение в госбюджете Грузии на 2022 год планируется потратить 2,9 миллиарда лари.
На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам от 60 лет и мужчинам от 65 лет. Всего в Грузии, по последним данным, пенсию получают около 794,4 тысячи человек, из которых 417,4 тысячи старше 70 лет.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:14Второе за час землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
ВчераБои на границе прекратились после переговоров Шойгу с Ереваном и Баку
ВчераОмбудсмен Грузии намерен стать стороной в рассмотрении дела Саакашвили в ЕСПЧ
ВчераПенсионеры Грузии с 1 января будут получать повышенную пенсию
ВчераЗемлетрясение зафиксировано на востоке Грузии
ВчераНазван размер прибавки к зарплате чиновников в Грузии
Вчера"Зенит" - "Альба": прогноз на матч баскетбольной Евролиги
ВчераЗадержан высокопоставленный работник госкомпании Грузии
ВчераСитуация на границе Армении и Азербайджана накаляется: стороны обвиняют друг друга
ВчераИзменены правила въезда иностранцев в Армению
ВчераМолодежная сборная Грузии по футболу обыграла Англию в товарищеском матче
ВчераГраждане Грузии могут скачать цифровой ковид-паспорт в App или Google Store
ВчераСборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
ВчераКрупнейший венчурный фонд вложит миллионы в стартапы Грузии
ВчераСборная Грузии по футболу – плюсы и минусы первого года с новым тренером
ВчераНино Чеснер стала звездой юбилейного шоу "Лучше всех"
ВчераНародный защитник Грузии созвала группу экспертов, чтобы отслеживать состояние Саакашвили
ВчераПереговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются
ВчераПевица Нуца Хурцидзе вновь произвела фурор на "Голосе" в Греции - ВИДЕО
ВчераПрактический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице