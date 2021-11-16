https://sputnik-georgia.ru/20211116/peregovory-s-investorami-namakhvani-ges-prodolzhayutsya-262124508.html

Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются

Переговоры с инвесторами Намахвани ГЭС продолжаются

На данном этапе рассматриваются вопросы как продолжения проекта, так и выхода из него, заявила министр 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T18:40+0400

2021-11-16T18:40+0400

2021-11-16T18:59+0400

политика

экономика

грузия

энергетика грузии

натия турнава

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Переговоры с турецким инвестором ENKA для решения спора по Намахвани ГЭС будут продолжены, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.Турецкая компания ENKA 20 сентября уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии. Информация об уведомлении компании появилась в СМИ 22 сентября. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.По ее словам, на данном этапе как продолжение проекта, так и их выход из проекта при определенных условиях, рассматриваются в равной степени. В обоих случаях это должно быть решение в пользу Грузии и экономики страны. Над решением вопроса экономическое ведомство работает совместно с министерством юстиции.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети. Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211018/gruziya-nadeetsya-reshit-spor-s-investorom-namakhvani-ges-bez-arbitrazha-260653346.html

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политика, экономика, грузия, энергетика грузии, натия турнава, протесты вокруг строительства намахвани гэс