https://sputnik-georgia.ru/20211018/gruziya-nadeetsya-reshit-spor-s-investorom-namakhvani-ges-bez-arbitrazha-260653346.html

Грузия надеется решить спор с инвестором Намахвани ГЭС без арбитража

Грузия надеется решить спор с инвестором Намахвани ГЭС без арбитража

Глава Минэкономики подчеркнула важность реализации проекта Намахвани ГЭС для энергетической независимости страны 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T16:47+0400

2021-10-18T16:47+0400

2021-10-18T16:50+0400

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энергетика грузии

натия турнава

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Решение спора по Намахвани ГЭС с турецким инвестором ENKA через арбитражный суд нежелательно для правительства Грузии, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава на брифинге.Турецкая компания ENKA 20 сентября уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии. Информация об уведомлении компании появилась в СМИ 22 сентября. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.Что касается заявления компании о выходе из проекта, по словам министра, это довольно непростой процесс и, приняв решение в одностороннем порядке, нельзя просто взять и уйти."Потому что в соглашении очень четко прописано, в каком случае это может произойти. Нельзя в одностороннем порядке решить и покинуть проект, тут целый ряд ответственности", - отметила министр.Кроме того, глава Минэкономики в очередной раз подчеркнула важность реализации проекта для энергетической независимости страны. По словам Турнава, восстановление и рост экономики означает и увеличение потребления электроэнергии. А задача правительства - покрыть спрос за счет собственного производства, а не импорта.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%.В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.Более десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210928/enka-vs-gruziya-spor-po-namakhvani-ges-mozhet-doyti-do-arbitrazhnogo-suda-259949934.html

https://sputnik-georgia.ru/20210923/konets-namakhvani-ges-ili-kak-poteryat-800-millionov-za-300-dney-259839872.html

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общество, новости, грузия, энергетика грузии, натия турнава, протесты вокруг строительства намахвани гэс