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https://sputnik-georgia.ru/20211116/prakticheskiy-ekzamen-na-prava-v-gruzii-s-aprelya-pridetsya-sdavat-na-ulitse-262122151.html
Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице
Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице
Новые правила сдачи экзамена на права в условиях уличного движения вступят в силу с 25 апреля 2022 года 16.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым с 25 апреля будущего года желающим получить права категории "В" и "ВЕ" на вождение легкового автомобиля придется сдавать дополнительный экзамен на улицах.С 7 ноября 2022 года это правило будет обязательным для всех желающих получить права всех категорий.Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях&gt;&gt;Таким образом экзамен на получение прав на вождение станет трехэтапным: теория, практика на площадке и практика на улице.Сегодня практический экзамен сдают на специальных площадках, осуществляя определенные маневры. Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.Такие площадки есть в 13 городах Грузии, в том числе в Рустави (близ Тбилиси), Поти, Батуми, Зугдиди, Гори и Телави.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии, автомобили, водительские права

Практический экзамен на права в Грузии с апреля придется сдавать на улице

18:02 16.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliМашины на улице в час пик
Машины на улице в час пик - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Новые правила сдачи экзамена на права в условиях уличного движения вступят в силу с 25 апреля 2022 года
ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О дорожном движении", согласно которым с 25 апреля будущего года желающим получить права категории "В" и "ВЕ" на вождение легкового автомобиля придется сдавать дополнительный экзамен на улицах.
С 7 ноября 2022 года это правило будет обязательным для всех желающих получить права всех категорий.
Сдавать экзамен по вождению в Грузии будут на новых автомобилях>>
Таким образом экзамен на получение прав на вождение станет трехэтапным: теория, практика на площадке и практика на улице.
Сегодня практический экзамен сдают на специальных площадках, осуществляя определенные маневры. Экзамен можно сдавать на ведомственных машинах как с механической, так и с автоматической коробкой передач.
Такие площадки есть в 13 городах Грузии, в том числе в Рустави (близ Тбилиси), Поти, Батуми, Зугдиди, Гори и Телави.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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