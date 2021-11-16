https://sputnik-georgia.ru/20211116/saakashvili-otkazalsya-ot-distantsionnogo-prisutstviya-na-sudebnom-protsesse-262115702.html

Саакашвили отказался от дистанционного присутствия на судебном процессе

Саакашвили отказался от дистанционного присутствия на судебном процессе

Процесс начался с 50-минутным опозданием, все это время стороны ждали, согласится ли Саакашвили на дистанционное присутствие 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T15:21+0400

2021-11-16T15:21+0400

2021-11-16T15:35+0400

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от дистанционного присутствия на сегодняшнем судебном процессе по делу о незаконном пересечении границы из Глданской тюремной больницы №18.Адвокаты Саакашвили вели аудиозапись процесса, которую транслировал оппозиционный телеканал "Формула".Сегодняшний процесс начался с 50-минутным опозданием. По словам судьи Куртанидзе, все это время суд ждал ответа: согласится ли Саакашвили на дистанционное присутствие - онлайн-включение из тюремной больницы. Спустя почти час заключенный экс-президент заявил о своем отказе.Сразу после начала заседания адвокаты Саакашвили потребовали отвода судьи и прокуроров по делу. Объяснили они свое требование тем, что "дело имеет политический контекст" и судья не обеспечил присутствия заключенного на процессе, тем самым нарушив статью 189 Уголовного кодекса Грузии, когда, несмотря на желание подсудимого, ему не дают возможность присутствовать на процессе.В свою очередь, по словам прокурора Левана Вепхвадзе, в условиях пандемии практика дистанционного присутствия заключенных - не редкость. "Если Саакашвили действительно хочет участвовать в процессе, и это является его целью, тогда пусть подключится дистанционно или согласится на то, чтобы процесс продолжился в пенитенциарном учреждении", - сказал прокурор."Если обвиняемый отказывается участвовать удаленно, это его право", - сказал судья Куртанидзе.Весь процесс проходил на фоне конфронтации между прокурорами и адвокатами.Адвокат Бека Басилая заявил, что прокуратура участвует в политическом процессе и получает инструкции."Почему я обязан выслушивать оскорбления Беки Басилая?" - возмутился прокурор по делу Леван Вепхвадзе.Следующий процесс по делу назначен на 12 декабря в 12 часов.Генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы 20 октября.Это преступление карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет. По версии генпрокуратуры , Саакашвили прибыл в Грузию с Украины 28 сентября на пароме, спрятавшись в грузовике, перевозившем молочные продукты. В рамках этого дела также задержаны четыре человека, которые встретили Саакашвили на родине и помогали ему в передвижениях. Их дело выделили в отдельное производство.Всего против экс-президента возбуждено пять уголовных дел. По двум из них он признан виновным, еще три на стадии рассмотрения.Саакашвили объявил голодовку в день задержания, 1 октября. Экс-президент считает себя политзаключенным, а все обвинения против него - сфабрикованными. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили этапировали в тюремную больницу 8 ноября. Кадры перевода были распространены Пенитенциарной службой, за чем последовало осуждение со стороны оппозиции и правозащитников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211116/on-tam-gde-dolzhen-byt--elisashvili-prokommentiroval-situatsiyu-s-saakashvili-262109804.html

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили