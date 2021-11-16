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Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
Товарищеские матчи против Румынии сборная Грузии проводит в рамках подготовки к чемпионату Европы 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T20:18+0400
2021-11-16T20:18+0400
2021-11-16T20:28+0400
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сборная грузии по футзалу
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ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу обыграла команду Румынии 4:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.В составе победителей дублем отметился Вахтанг Кекелия. Еще по одному мячу на свой счет записали Ираклий Тодуа и Бранко. Гости ответили голом престижа во втором тайме, автором которого стал Паулу Ферейра.Завтра, 17 ноября, соперники проведут еще один тест-матч, который также состоится в тбилисском "Дворце спорта". Из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, встреча пройдет при пустых трибунах.Товарищеские матчи против Румынии подопечные Автандила Асатиани проводят в рамках подготовки к чемпионату Европы, в котором сборная Грузии примет участие впервые в истории.Континентальное первенство по футзалу пройдет в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене, с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Грузии выступит в группе "D", где ее соперниками будут команды Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Сборная Грузии по футзалу обыграла Румынию в товарищеском матче
20:18 16.11.2021 (обновлено: 20:28 16.11.2021)
Товарищеские матчи против Румынии сборная Грузии проводит в рамках подготовки к чемпионату Европы
ТБИЛИСИ, 16 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по футболу обыграла команду Румынии 4:1 в товарищеском матче, состоявшемся в Тбилиси.
В составе победителей дублем отметился Вахтанг Кекелия. Еще по одному мячу на свой счет записали Ираклий Тодуа и Бранко. Гости ответили голом престижа во втором тайме, автором которого стал Паулу Ферейра.
Завтра, 17 ноября, соперники проведут еще один тест-матч, который также состоится в тбилисском "Дворце спорта". Из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, встреча пройдет при пустых трибунах.
Товарищеские матчи против Румынии подопечные Автандила Асатиани проводят в рамках подготовки к чемпионату Европы, в котором сборная Грузии примет участие впервые в истории.
Континентальное первенство по футзалу пройдет в двух городах Нидерландов – Амстердаме и Гронингене, с 19 января по 6 февраля 2022 года. Сборная Грузии выступит в группе "D", где ее соперниками будут команды Испании, Азербайджана и Боснии и Герцеговины.
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