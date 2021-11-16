https://sputnik-georgia.ru/20211116/tiktok-i-rezhisser-bekmambetov-zapuskayut-sovmestnyy-proekt-262112841.html
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный проект
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный проект
Всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021 пройдет на платформе TikTok с 16 ноября по 6 декабря 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T14:23+0400
2021-11-16T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Популярный сервис TikTok для создания и просмотра коротких видео совместно запускают с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым и российскими актерами конкурс #TikTokКиноакадемия2021 - целью проекта является съемка мини-фильма.Участники конкурса должны снять и опубликовать в приложении мини-фильм, сообщили во внешней пресс-службе TikTok. Конкурсантов будут оценивать в двух номинациях: "Лучший ремейк" и "Лучший длинный сценарий".Среди членов жюри режиссер Тимур Бекмамбетов, актриса театра и кино Наталья Андрейченко, актер театра, кино и телевидения Андрей Гайдулян и основатель TikTok-хауса XO Team Герман Черных.Всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021 пройдет на платформе TikTok с 16 ноября по 6 декабря. Он призван помочь начинающим кинематографистам заявить о себе на огромную аудиторию TikTok. Победителей ждут ценные призы: возможность стать участником креативной команды студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт с онлайн-кинотеатром Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте. Будут и приятные поощрительные призы.Ожидается в рамках конкурса и целая серия прямых эфиров с популярными деятелями киноискусства и креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современных фильмов и расскажут, как раскрыть свои таланты. Среди спикеров, в частности, актер Андрей Гайдулян, режиссер Тимур Бекмамбетов, креаторы Анастасия Федько, Олег Горчаков, Руслан Сабельгерой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, россия, новости, в мире, кино, российский шоу-бизнес, tiktok
TikTok и режиссер Бекмамбетов запускают совместный проект
Всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021 пройдет на платформе TikTok с 16 ноября по 6 декабря
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik.
Популярный сервис TikTok для создания и просмотра коротких видео совместно запускают
с известным режиссером Тимуром Бекмамбетовым и российскими актерами конкурс #TikTokКиноакадемия2021 - целью проекта является съемка мини-фильма.
Участники конкурса должны снять и опубликовать в приложении мини-фильм, сообщили во внешней пресс-службе TikTok. Конкурсантов будут оценивать в двух номинациях: "Лучший ремейк" и "Лучший длинный сценарий".
Среди членов жюри режиссер Тимур Бекмамбетов, актриса театра и кино Наталья Андрейченко, актер театра, кино и телевидения Андрей Гайдулян и основатель TikTok-хауса XO Team Герман Черных.
Всероссийский конкурс #TikTokКиноакадемия2021 пройдет на платформе TikTok с 16 ноября по 6 декабря. Он призван помочь начинающим кинематографистам заявить о себе на огромную аудиторию TikTok.
Победителей ждут ценные призы: возможность стать участником креативной команды студии "Базелевс" Тимура Бекмамбетова или контракт с онлайн-кинотеатром Okko на роль ведущего в их TikTok-аккаунте. Будут и приятные поощрительные призы.
"Я уже давно работаю с вертикальным видео и коротким форматом и считаю, что это одна из самых интересных трансформаций, которая случилась с видеоконтентом. Формат коротких роликов TikTok идеален для переосмысления традиционного кино с точки зрения новых технологий и актуальной повестки. Я с нетерпением жду возможности посмотреть работы пользователей платформы в рамках нашего конкурса, которые, уверен, смогут нас многому научить", - сказал Тимур Бекмамбетов.
Ожидается в рамках конкурса и целая серия прямых эфиров с популярными деятелями киноискусства и креаторами, которые обсудят тенденции и тренды современных фильмов и расскажут, как раскрыть свои таланты. Среди спикеров, в частности, актер Андрей Гайдулян, режиссер Тимур Бекмамбетов, креаторы Анастасия Федько, Олег Горчаков, Руслан Сабельгерой.
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