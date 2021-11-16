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"Ты знаешь собачий?": девушка гавкнула на собаку и ужасно ее удивила – видео
"Ты знаешь собачий?": девушка гавкнула на собаку и ужасно ее удивила – видео
Интересно, что такого сказала питомице девушка, но собака явно не ожидала услышать от нее что-то на своем языке 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T12:05+0400
2021-11-16T12:05+0400
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На кадрах видно, как девушка сидит на диване вместе со своей собакой у ног, когда внезапно гавкает на свою собаку грубым голосом. Конечно, не своим, а включенным на телефоне. Услышав это, питомица прижала уши и наклонилась к хозяйке с таким выражением морды, словно просила ее повторить, чтобы она могла расслышать лучше. А глаза собаки буквально чуть ли не вылетели из орбит. Немного попрыгав и показав свое удивление, она на всякий случай решила понюхать рот девушки.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
"Ты знаешь собачий?": девушка гавкнула на собаку и ужасно ее удивила – видео
Интересно, что такого сказала питомице девушка, но собака явно не ожидала услышать от нее что-то на своем языке
На кадрах видно, как девушка сидит на диване вместе со своей собакой у ног, когда внезапно гавкает на свою собаку грубым голосом. Конечно, не своим, а включенным на телефоне. Услышав это, питомица прижала уши и наклонилась к хозяйке с таким выражением морды, словно просила ее повторить, чтобы она могла расслышать лучше. А глаза собаки буквально чуть ли не вылетели из орбит. Немного попрыгав и показав свое удивление, она на всякий случай решила понюхать рот девушки.
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