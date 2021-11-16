https://sputnik-georgia.ru/20211116/v-parlamente-gruzii-mozhet-stat-na-dve-fraktsii-menshe-262119732.html

В парламенте Грузии может стать на две фракции меньше

В парламенте Грузии может стать на две фракции меньше

В настоящее время в законодательном органе Грузии четыре фракции 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T16:49+0400

2021-11-16T16:49+0400

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ТБИЛИСИ, 16 ноя — Sputnik. Две парламентские фракции "Лело – партнерство для Грузии" и "Группа реформ" в ближайшее время могут преобразоваться в политические группы.Ранее парламент Грузии принял решение поддержать вопрос о лишении депутатских мандатов лидера оппозиционной партии "Лело" Мамуки Хазарадзе и "Гирчи – больше свободы" Зураба Джапаридзе. Они заявили об отказе от своих депутатских полномочий после второго тура выборов в местные органы власти в знак протеста, утверждая, что выборы были сфальсифицированы в пользу правящей партии.До лишения депутатских полномочий Хазарадзе был членом парламентской фракции "Лело – партнерство для Грузии", а Джапаридзе входил в состав фракции "Группа реформ". Обе парламентские фракции представлены минимальным количеством депутатов, необходимым для формирования оппозиционной фракции – всего по семь депутатов.В том случае, если в течение ближайшей одной недели к фракции не присоединится кто-либо из нефракционных членов, указанные фракции будут считаться упраздненными.При этом, действующий регламент предусматривает временную норму, на основе которой даже два депутата могут создать политическую группу в парламенте.На данный момент в парламенте Грузии три подобные политические группы, и они пользуются примерно такими же правами и привилегиями, как фракции.Что касается фракций, то сейчас в законодательном органе страны их четыре. Помимо "Лело" и "Группы реформ", фракция есть у правящей партии "Грузинская мечта", а также у самой крупной оппозиционной партии страны - "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция "Сила в единстве".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/gruzinskaya-mechta-za-lishenie-deputatskikh-mandatov-liderov-lelo-i-girchi-262096442.html

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