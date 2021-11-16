https://sputnik-georgia.ru/20211116/koronavirus-u-saakashvili-ne-obnaruzhen---penitentsiarnaya-sluzhba-262099914.html

Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба

Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба

ПЦР-тест экс-президенту Грузии был сделан после того, как коронавирус установили у директора тюремной больницы 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T08:33+0400

2021-11-16T08:33+0400

2021-11-16T09:42+0400

новости

грузия

голодовка

коронавирус covid-19

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Коронавирус у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не обнаружен, об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.Необходимость протестировать Саакашвили, который содержится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, возникла после того, как коронавирус был подтвержден у директора этого учреждения Давида Дараселия.У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус>>Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, голодовка, коронавирус covid-19, возвращение и арест саакашвили