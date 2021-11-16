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Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба
Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба
ПЦР-тест экс-президенту Грузии был сделан после того, как коронавирус установили у директора тюремной больницы 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T08:33+0400
2021-11-16T09:42+0400
новости
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голодовка
коронавирус covid-19
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Коронавирус у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не обнаружен, об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.Необходимость протестировать Саакашвили, который содержится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, возникла после того, как коронавирус был подтвержден у директора этого учреждения Давида Дараселия.У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус&gt;&gt;Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, голодовка, коронавирус covid-19, возвращение и арест саакашвили

Коронавирус у Саакашвили не обнаружен - пенитенциарная служба

08:33 16.11.2021 (обновлено: 09:42 16.11.2021)
© Government of GeorgiaСотрудники одной из лабораторий столицы Грузии
Сотрудники одной из лабораторий столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© Government of Georgia
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ПЦР-тест экс-президенту Грузии был сделан после того, как коронавирус установили у директора тюремной больницы
ТБИЛИСИ, 14 ноя - Sputnik. Коронавирус у заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не обнаружен, об этом сообщает Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии.
Необходимость протестировать Саакашвили, который содержится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси, возникла после того, как коронавирус был подтвержден у директора этого учреждения Давида Дараселия.
У директора тюремной больницы, где содержится Саакашвили, выявили коронавирус>>

"Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что ПЦР-тестирование, проведенное осужденному Михаилу Саакашвили, не подтвердило COVID-19. Несмотря на то, что осужденный Саакашвили не контактирует с другими заключенными в учреждении и его безопасность максимально защищена, в профилактических целях 15 ноября ему было проведено тестирование методом ПЦР, и ответ был отрицательным", - говорится в сообщении.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку 46 дней назад и по состоянию здоровья 8 ноября был переведен из тюрьмы №12 в городе Рустави в медицинское учреждение №18 в Тбилиси.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября. На родине он заочно приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него находятся на рассмотрении. Экс-президент считает все обвинения против него с сфабрикованными, а себя – политзаключенным.

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