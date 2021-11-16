https://sputnik-georgia.ru/20211116/zemletryasenie-zafiksirovano-na-vostoke-gruzii-262130233.html

Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии

Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии

Магнитуда землетрясения составляла 3,3, эпицентр находился в 10 километрах от города Дманиси 16.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-16T23:12+0400

2021-11-16T23:12+0400

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новости

грузия

землетрясение

центр сейсмического мониторинга

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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Восточной Грузии в 22:43 по тбилисскому времени в 53 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 10 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, землетрясение, центр сейсмического мониторинга