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Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии
Магнитуда землетрясения составляла 3,3, эпицентр находился в 10 километрах от города Дманиси 16.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-16T23:12+0400
2021-11-17T00:33+0400
происшествия
новости
грузия
землетрясение
центр сейсмического мониторинга
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ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Восточной Грузии в 22:43 по тбилисскому времени в 53 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 10 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, землетрясение, центр сейсмического мониторинга

Землетрясение зафиксировано на востоке Грузии

23:12 16.11.2021 (обновлено: 00:33 17.11.2021)
© AFP / ADEK BERRYСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Грузия, 1920, 16.11.2021
© AFP / ADEK BERRY
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Магнитуда землетрясения составляла 3,3, эпицентр находился в 10 километрах от города Дманиси
ТБИЛИСИ, 16 ноя - Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в Восточной Грузии в 22:43 по тбилисскому времени в 53 километрах от Тбилиси, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения находился у села Самеба в 10 километрах юга-восточнее от города Дманиси на глубине 10 км.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.
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