https://sputnik-georgia.ru/20211117/barselona---tsska-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262129596.html

"Барселона" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Барселона" - ЦСКА: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Барселона" и ЦСКА 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T09:36+0400

2021-11-17T09:36+0400

2021-11-17T09:36+0400

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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В прошлом сезоне "Барселона" и ЦСКА вышли в "Финал четырех" Евролиги, но не преуспели в нем. "Сине-гранатовые" в решающем матче проиграли турецкому "Анадолу Эфес", а "армейцы" уступили в матче за третье место "Милано". В новом розыгрыше клубы намерены повторить успех, но для этого нужно завершить регулярный чемпионат в топ-восемь.Как это ни странно, но ЦСКА пока находится за пределами сильнейшей восьмерки – на девятом месте. Это стало следствием того, что подопечные Итудиса проиграли в Евролиге три матча подряд. Только в прошлом туре московский клуб прервал эту серию, в тяжелейшей борьбе на своем паркете одолев израильский "Маккаби" (74:73).У "Барселоны" дела обстоят гораздо лучше. После девяти туров регулярного чемпионата Евролиги каталонцы идут на втором месте, одержав семь побед. Еще лучше статистика "сине-гранатовых" в домашних матчах. С учетом всех турниров "Барселона" на своем паркете выиграла восемь из девяти последних матчей, а семь из из них с разницей в семь и более очков.Не в пользу ЦСКА говорит и статистика очного противостояния. "Армейцы" уступили испанцам в трех последних встречах. Принимая во внимание этот аспект, а также определенные игровые проблемы ЦСКА, букмекеры отдают предпочтение "Барселоне" в предстоящем матче. На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,4 (против 2,9 у гостей).Но от прогноза на исход я воздержусь. В нынешнем розыгрыше Евролиги очень много неожиданных результатов, и выстрелить в одном конкретном матче может любой клуб. "Барселона" в среднем за матч забрасывает 78.8 очков, а ЦСКА – 80.1. Если принять во внимание эти показатели, то команды должны подобраться к отметке 160 очков в матче. Но я подстрахуюсь и возьму "тотал" в 150 очков. Мне кажется, игра должна получиться результативной, вне зависимости от исхода.Ставка: тотал матча больше 150.5 очков за 1,75.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

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баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч