https://sputnik-georgia.ru/20211117/byudzheta-tbilisi-na-2022-god-uvelichivaetsya-do-14-mlrd-lari-262143909.html

Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари

Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари

Проект городского бюджета уже внесен на рассмотрение сакребуло Тбилиси 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T13:59+0400

2021-11-17T13:59+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год составит более 1,4 миллиарда лари - проект уже внесен на рассмотрение сакребуло, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Согласно проекту, основной бюджет города составляет 1,2 миллиарда лари, к нему добавляются 230 миллионов лари донорских грантов. Как отметил Каладзе, таким образом в сакребуло представлен промежуточный бюджет в 1,430 миллиарда лари. Для сравнения, в 2021 году бюджет Тбилиси составил 1 050 302 500 лари.Он сообщил, что ставит своей целью увеличить столичный бюджет в ближайшие годы до 1,7 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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