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Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари
Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари
Проект городского бюджета уже внесен на рассмотрение сакребуло Тбилиси 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T13:59+0400
2021-11-17T14:06+0400
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год составит более 1,4 миллиарда лари - проект уже внесен на рассмотрение сакребуло, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.Согласно проекту, основной бюджет города составляет 1,2 миллиарда лари, к нему добавляются 230 миллионов лари донорских грантов. Как отметил Каладзе, таким образом в сакребуло представлен промежуточный бюджет в 1,430 миллиарда лари. Для сравнения, в 2021 году бюджет Тбилиси составил 1 050 302 500 лари.Он сообщил, что ставит своей целью увеличить столичный бюджет в ближайшие годы до 1,7 миллиарда лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе

Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1.4 млрд лари

13:59 17.11.2021 (обновлено: 14:06 17.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - ресторан МакДональдс на проспекте Руставели
Вид на город Тбилиси - ресторан МакДональдс на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Проект городского бюджета уже внесен на рассмотрение сакребуло Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2022 год составит более 1,4 миллиарда лари - проект уже внесен на рассмотрение сакребуло, сообщил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства в среду.
Согласно проекту, основной бюджет города составляет 1,2 миллиарда лари, к нему добавляются 230 миллионов лари донорских грантов. Как отметил Каладзе, таким образом в сакребуло представлен промежуточный бюджет в 1,430 миллиарда лари. Для сравнения, в 2021 году бюджет Тбилиси составил 1 050 302 500 лари.
"Увеличенный бюджет позволит нам реализовывать больше инфраструктурных проектов, проектов в сфере здравоохранения и социальной сфере, а также оказывать больше поддержки семьям, нуждающимся в этом", - сказал Каладзе.
Он сообщил, что ставит своей целью увеличить столичный бюджет в ближайшие годы до 1,7 миллиарда лари.
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