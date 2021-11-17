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ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
Легковой автомобиль "Мерседес" в среду вечером врезался в ограду одной из публичных общеобразовательных школ в городе Рустави. Смотрите в видео Sputnik Грузия... 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T23:28+0400
2021-11-17T23:28+0400
2021-11-18T00:18+0400
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Машина, по словам очевидцев, двигалась на большой скорости. Ее водитель не справился с управлением, после чего "Мерседес" врезался в ограду руставской школы N2 и перевернулся. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место чрезвычайного происшествия, которое произошло на дороге Рустави-Гардабани-Вахтангиси, оперативно прибыли пожарные-спасатели и скорая помощь. В результате аварии жертв нет. По счастливой случайности в момент ДТП у школьной ограды не было ни учащихся, ни прохожих. По факту ДТП ведется расследование.
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происшествия, видео, мультимедиа, дтп, рустави, видео
ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
23:28 17.11.2021 (обновлено: 00:18 18.11.2021)
Легковой автомобиль "Мерседес" в среду вечером врезался в ограду одной из публичных общеобразовательных школ в городе Рустави. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Машина, по словам очевидцев, двигалась на большой скорости. Ее водитель не справился с управлением, после чего "Мерседес" врезался в ограду руставской школы N2 и перевернулся.
На место чрезвычайного происшествия, которое произошло на дороге Рустави-Гардабани-Вахтангиси, оперативно прибыли пожарные-спасатели и скорая помощь.
В результате аварии жертв нет. По счастливой случайности в момент ДТП у школьной ограды не было ни учащихся, ни прохожих. По факту ДТП ведется расследование.