Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211117/dtp-v-rustavi-mersedes-vrezalsya-v-shkolnuyu-ogradu---video-s-mesta-chp-262166792.html
ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
Легковой автомобиль "Мерседес" в среду вечером врезался в ограду одной из публичных общеобразовательных школ в городе Рустави. Смотрите в видео Sputnik Грузия... 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T23:28+0400
2021-11-18T00:18+0400
происшествия
видео
мультимедиа
дтп
рустави
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/11/262166625_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_34f284f2642374bba84d2b0c690b3abd.jpg
Машина, по словам очевидцев, двигалась на большой скорости. Ее водитель не справился с управлением, после чего "Мерседес" врезался в ограду руставской школы N2 и перевернулся. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!На место чрезвычайного происшествия, которое произошло на дороге Рустави-Гардабани-Вахтангиси, оперативно прибыли пожарные-спасатели и скорая помощь. В результате аварии жертв нет. По счастливой случайности в момент ДТП у школьной ограды не было ни учащихся, ни прохожих. По факту ДТП ведется расследование.
рустави
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/11/262166625_231:0:1191:720_1920x0_80_0_0_b42445c3e5c6e4704c9221b1e29773ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, видео, мультимедиа, дтп, рустави, видео

ДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП

23:28 17.11.2021 (обновлено: 00:18 18.11.2021)
© video: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
Легковой автомобиль "Мерседес" в среду вечером врезался в ограду одной из публичных общеобразовательных школ в городе Рустави. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры с места ЧП
Машина, по словам очевидцев, двигалась на большой скорости. Ее водитель не справился с управлением, после чего "Мерседес" врезался в ограду руставской школы N2 и перевернулся.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
На место чрезвычайного происшествия, которое произошло на дороге Рустави-Гардабани-Вахтангиси, оперативно прибыли пожарные-спасатели и скорая помощь.
В результате аварии жертв нет. По счастливой случайности в момент ДТП у школьной ограды не было ни учащихся, ни прохожих. По факту ДТП ведется расследование.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераТюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
ВчераДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ВчераЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Вчера"Северный поток - 2" могут запустить не раньше марта 2022 года, пишут СМИ
ВчераПрезидент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
ВчераЗаявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
ВчераВ России проходят испытания еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
ВчераАфера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч
ВчераЕвросоюз выделит денежную помощь для мигрантов на границе Польши и Беларуси
Вчера"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
ВчераПоезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
ВчераПрезидент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу
ВчераВсемирный банк продолжит поддерживать реформы в Грузии
ВчераГрузия приложит все усилия для стабилизации ситуации в регионе - глава МИД
ВчераРоссийские ученые создали высокоэффективный препарат от коронавируса
ВчераГолодовка в поддержку Саакашвили: к протесту присоединились депутаты "Нацдвижения" в Поти
ВчераВ "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
ВчераКак полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
ВчераСаакашвили начал принимать медикаменты
ВчераВ Грузии работают над новой моделью школьного питания