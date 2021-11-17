https://sputnik-georgia.ru/20211117/eksport-funduka-prines-gruzii-pochti-60-mln-dollarov-262123600.html

Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов

Экспорт фундука принес Грузии почти 60 млн долларов

В этом году урожай фундука высокого качества – предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T08:02+0400

2021-11-17T08:02+0400

2021-11-17T08:02+0400

экономика

новости

грузия

министерство сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала до 13 тысяч тонн фундука на сумму 59,4 миллиона долларов, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.Объем экспорта фундука за отчетный период увеличился на 3,3 тысячи тонн (35%) по сравнению с объемом экспорта за тот же период 2020/2021 годов, а стоимость экспорта выросла на 6,3 миллиона долларов (12%).По информации ведомства, грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука:Массовый сбор фундука начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, министерство сельского хозяйства грузии