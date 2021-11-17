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Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции

Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции

Вскоре Левильская усадьба должна обрести первозданный вид и стать очагом грузинской культуры во Франции, отмечают в ведомстве 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T13:44+0400

2021-11-17T13:44+0400

2021-11-17T13:44+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии огласило ряд решений по поводу реставрации поместья Левиль во Франции.Летом этого года, по решению правительства Грузии, министерство иностранных дел передало дальнейшее руководство проектом реставрации и создания очага культуры в поместье Левиль министерству культуры страны.Вторым этапом ремонта поместья Левиль во Франции займется Минкультуры Грузии >>>Министерство культуры, в свою очередь, начало работать над вопросом реставрации поместья. Конкретные решения были приняты на заседании под руководством главы ведомства Теи Цулукиани в посольстве Грузии в Париже.В частности, на заседании было решено разработать проект вентиляции подвала оранжереи, чтобы в дальнейшем отреставрированной оранжерее вновь не угрожало повреждение. Также, согласно плану, уходу и реставрации подлежит сад поместья Левиль, которые, как отмечают в ведомстве, должны быть выполнены в соответствии с фитосанитарным отчетом, подготовленным в 2017 году.В Минкульте также решили, что следует проверить поместье Левиль на содержание асбеста, поскольку французское законодательство предусматривает эту диагностику перед началом любого строительства или реставрации зданий. "Как только будут получены результаты данного диагноза, должны быть начаты очистка асбеста и соответствующие восстановительные работы", - отмечают в ведомстве. После этого будет найдено временное помещение, где будут размещены данные предметы до тех пор, пока в поместье не будут проведены восстановительные работы.Компании "Скопингс", которая осуществляет административно-технический надзор за проектом восстановления поместья Левиль, заказанный Грузией с 2018 года, дано время, чтобы предоставить окончательный проект реставрации и смету затрат."Наконец, Этнографическому музею Георгия Читая было поручено найти аутентичную мегрельскую оду (традиционный деревянный дом - примеч. ред.), чтобы разместить его на территории имения Левиль", - отмечают в Минкульте.Делегация министерства культуры, спорта и молодежи Грузии и Национального агентства государственного имущества посетила Левиль-сюр-Орж и на месте ознакомилась с состоянием земли, принадлежащей Грузии.В состав делегации вошли заместитель министра культуры, спорта и молодежи Иосеб Багатурия, глава департамента развития инфраструктуры министерства Георгий Боцвадзе, координатор проекта реставрации поместья Левиль Гоча Джавахишвили, директор этнографического музея Георгия Читая Нино Чипашвили, руководитель Национального агентства государственного имущества министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Члены делегации осмотрели поместье Левиль, на месте ознакомились с его состоянием и получили подробную информацию об инфраструктурных проблемах, стоящих перед поместьем.История поместья ЛевильИстория Левильской грузинской усадьбы начинается с 1921 года. Тогда после прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики покинуло Грузию и нашло убежище во Франции. В марте 1921 года грузинское правительство в изгнании во главе с его председателем Ноэ Жордания осело в Париже. А вскоре ими была приобретена маленькая усадьба в Левиле, которая должна была стать убежищем грузинским политическим беженцам.Поместье Левиль было официально признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года. Переговоры о передаче имения велись с правительством Франции с 1991 года. Проектирование и ремонт поместья осуществлялись под руководством МИД Грузии с 2017 года.Поместье Левиль во Франции будет полностью восстановлено через 10 лет >>> В поместье Левиль, огороженном старинной оградой, стоит двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, аллея из вековых лип, сад и огород. На первом этаже шато находится большой салон, стены которого украшают портреты известных политических и государственных деятелей первой Грузинской демократической республики. Здесь же хранится оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, в мире, грузия, франция, поместье левиль