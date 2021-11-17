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Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
Полиция силой вывела из зала заседаний зугдидского сакребуло (городской совет) новоизбранных оппозиционных депутатов, объявивших несколько дней назад... 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:11+0400
2021-11-17T17:18+0400
видео
мультимедиа
единое нацдвижение
зугдиди
акции протеста
видео-новости из грузии
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В сакребуло Зугдиди было шумно с утра. Голодающие в здании члены главной оппозиционной партии "Единое нацдвижение" и депутат парламента Грузии Ани Цитлидзе силой прорвали кордон охраны, прихватив с собой надувной матрас, и заняли зал заседаний. После того, как протестующих оппозиционеров вывели из зала заседаний, их вещи перенесли в кабинет фракции "Нацдвижения". До недавнего времени оппозиционеры голодали именно там. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам оппозиционеров, они не позволят прежнему составу сакребуло принять бюджет муниципалитета на 2022 год в ускоренном порядке. Депутаты сакребуло нового созыва пока официально не вступали в свои полномочия.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опровергли утверждения оппозиции. По словам и.о. председателя сакребуло Бесика Чежия, планировалось рассмотрение проекта бюджета и до 25 ноября возвращение в мэрию с замечаниями на доработку. До тех пор, пока окружная избирательная комиссия не назначит первое заседание сакребуло нового созыва, свои полномочия сохраняет прежний состав, в котором большинство у правящей партии. Заседание может быть назначено в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов. ЦИК Грузии огласил результаты 13 ноября. По итогам последних выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. "Нацдвижение" получило 29 мандатов, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три. Что касается голодовки, четыре оппозиционера прибегли к крайней форме протеста в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который с 8 ноября находится в тюремной больнице. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, опротестовывая тем самым свой арест. Экс-президент 29 сентября тайно вернулся в Грузию, где ранее был заочно осужден по двум уголовным делам.
зугдиди
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, зугдиди, акции протеста, видео-новости из грузии, видео

Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео

17:11 17.11.2021 (обновлено: 17:18 17.11.2021)
© video: Sputnik / Stringer
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Полиция силой вывела из зала заседаний зугдидского сакребуло (городской совет) новоизбранных оппозиционных депутатов, объявивших несколько дней назад голодовку. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузия
В сакребуло Зугдиди было шумно с утра. Голодающие в здании члены главной оппозиционной партии "Единое нацдвижение" и депутат парламента Грузии Ани Цитлидзе силой прорвали кордон охраны, прихватив с собой надувной матрас, и заняли зал заседаний. После того, как протестующих оппозиционеров вывели из зала заседаний, их вещи перенесли в кабинет фракции "Нацдвижения". До недавнего времени оппозиционеры голодали именно там.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
По словам оппозиционеров, они не позволят прежнему составу сакребуло принять бюджет муниципалитета на 2022 год в ускоренном порядке. Депутаты сакребуло нового созыва пока официально не вступали в свои полномочия.
В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опровергли утверждения оппозиции. По словам и.о. председателя сакребуло Бесика Чежия, планировалось рассмотрение проекта бюджета и до 25 ноября возвращение в мэрию с замечаниями на доработку.
До тех пор, пока окружная избирательная комиссия не назначит первое заседание сакребуло нового созыва, свои полномочия сохраняет прежний состав, в котором большинство у правящей партии. Заседание может быть назначено в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов.
ЦИК Грузии огласил результаты 13 ноября. По итогам последних выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. "Нацдвижение" получило 29 мандатов, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три.
Что касается голодовки, четыре оппозиционера прибегли к крайней форме протеста в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который с 8 ноября находится в тюремной больнице. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, опротестовывая тем самым свой арест. Экс-президент 29 сентября тайно вернулся в Грузию, где ранее был заочно осужден по двум уголовным делам.
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