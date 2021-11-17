https://sputnik-georgia.ru/20211117/kak-politsiya-vyvela-golodayuschikh-iz-zala-zasedaniy-sakrebulo-v-zugdidi---video-262155418.html

Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео

Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео

Полиция силой вывела из зала заседаний зугдидского сакребуло (городской совет) новоизбранных оппозиционных депутатов, объявивших несколько дней назад... 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T17:11+0400

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В сакребуло Зугдиди было шумно с утра. Голодающие в здании члены главной оппозиционной партии "Единое нацдвижение" и депутат парламента Грузии Ани Цитлидзе силой прорвали кордон охраны, прихватив с собой надувной матрас, и заняли зал заседаний. После того, как протестующих оппозиционеров вывели из зала заседаний, их вещи перенесли в кабинет фракции "Нацдвижения". До недавнего времени оппозиционеры голодали именно там. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По словам оппозиционеров, они не позволят прежнему составу сакребуло принять бюджет муниципалитета на 2022 год в ускоренном порядке. Депутаты сакребуло нового созыва пока официально не вступали в свои полномочия.В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" опровергли утверждения оппозиции. По словам и.о. председателя сакребуло Бесика Чежия, планировалось рассмотрение проекта бюджета и до 25 ноября возвращение в мэрию с замечаниями на доработку. До тех пор, пока окружная избирательная комиссия не назначит первое заседание сакребуло нового созыва, свои полномочия сохраняет прежний состав, в котором большинство у правящей партии. Заседание может быть назначено в течение 30 дней после объявления окончательных итогов выборов. ЦИК Грузии огласил результаты 13 ноября. По итогам последних выборов, из 45 мест в сакребуло Зугдиди у правящей партии "Грузинская мечта" всего 13 мест. "Нацдвижение" получило 29 мандатов, а партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три. Что касается голодовки, четыре оппозиционера прибегли к крайней форме протеста в знак солидарности с экс-президентом Михаилом Саакашвили, который с 8 ноября находится в тюремной больнице. Саакашвили объявил голодовку 1 октября, опротестовывая тем самым свой арест. Экс-президент 29 сентября тайно вернулся в Грузию, где ранее был заочно осужден по двум уголовным делам.

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