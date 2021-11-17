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Какой сегодня церковный праздник: 17 ноября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 17 ноября 2021

По православному церковному календарю 17 ноября отмечают день памяти Святых Никандра, Ермея, Иоанникия, Иоанна, Стефана, Исаи и других 17.11.2021, Sputnik Грузия

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религия

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религиозный праздник

календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.СвященномученикиПо церковному календарю 17 ноября поминают священномучеников Никандра, епископа Мирского и пресвитера Ермея, пострадавших за веру в I веке.Святые Никандр и Ермей - ученики апостола Тита, рукоположенные им в священный сан.Мощи Святой Матроны Московской: где находятся и как проехать >>>Епископ Мирский и пресвитер, неустанно проповедуя слово Божье, многих язычников обратили в истинную веру. За это Святых схватили и доставил к градоначальнику Ливанию.Когда все усилия Ливания склонить Святых к отречению оказались тщетными, он приказал Святых жестоко пытать. Под конец головы и сердца священномучеников пронзили гвоздями и, бросив их в яму, засыпали землей.Иоанникий ВеликийПо церковному календарю 17 ноября поминают преподобного Иоанникия Великого.Родился будущий Святой в бедной семье в Вифинии, в селе Марикати в 752 году. Не имея возможности учиться, мальчик с детства пас домашний скот - единственное достояние семьи. Душу юноши заполняла любовь к Богу. Часто, осенив стадо крестным знамением, он уединялся и молился целый день, и ни зверь, ни вор, к его стаду не приближались.В то время многочисленные послы по приказу императора Льва IV (775-780) собирали на военную службу лучших юношей по городам и селениям страны. Иоанникий, принятый в императорское войско, добрым нравом заслужил любовь сотоварищей, но был страшен врагам как храбрый воин.Шесть лет прослужил в императорском войске Иоанникий, отрекся от мира, намереваясь сразу уйти в пустыню, но по совету опытных монахов прожил два года в монастыре, где научился грамоте, привыкая к монашескому уставу и правилам.Затем преподобный удалился в пустыню, где в глубоком уединении прожил три года в молитвах и пении псалмов. Монашеский постриг отшельник принял лишь через 12 лет подвижнической жизни.Достигнув глубокой старости, Святой Иоанникий поселился в Антидиевой обители, где пробыл в затворе до своей кончины, проведя в подвигах 70 лет. Преподобный скончался в 846 году, в 94 года.Иоанн, Стефан и ИсаияПо церковному календарю 17 ноября поминают праведных Иоанна, Стефана и Исаию.Сведения о жизни, подвигах и смерти Святых Иоанна, Стефана и Исаии не сохранились. Существует предположение, что праведники жили в Иерусалиме, где охраняли Гроб Господень.Вероятно, именно за преданное служение Гробу Спасителя Грузинская православная церковь постановила этим праведникам день особого поминовения в церковном календаре.ИмениныПо церковному календарю 17 ноября именины отмечают Евгения, Александр, Григорий, Илья, Иван, Никандр, Николай, Порфирий, Степан, Симон и Федора.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников