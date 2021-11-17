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"Love is Love": грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию
15:46 17.11.2021 (обновлено: 15:48 17.11.2021)
Любовь с социальным подтекстом - чему посвящена новая коллекция грузинского дизайнера?
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию под названием "Love is Love": она посвящена любви, у которой нет цвета кожи, национальности или пола. Об этом в эксклюзивной интервью Sputnik Грузия рассказал основатель бренда, дизайнер Николоз Кантария.
© photo: courtesy of Nikoloz KantariaНовая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
Новая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
© photo: courtesy of Nikoloz Kantaria
Бренд Nickola's выпускает коллекции одежды, посвященные актуальным социальным проблемам. Коллекция осень-зима "Love is Love" не стала исключением. На этот раз темой унисекс-коллекции стало широкое понятие любви, которая, по словам модельера, не имеет границ.
"Любовь нужна всем - всем живым, - говорит Кантария. - И ни у кого нет права забирать или отнимать ее. Я говорю своей коллекцией, что у любви нет цвета кожи, национальности или пола. Только это чувство может спасти нас от всего негативного, что происходит вокруг. Поэтому я думаю, что моя коллекция выходит вовремя".
Дизайнер собрал в коллекции плащи, накидки, верхнюю одежду, шапки и кепки, которые особенно в тренде в этом сезоне. Однако главной целью бренда Кантария всегда является смысловая нагрузка.
© photo: courtesy of Nikoloz KantariaНовая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
Новая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
© photo: courtesy of Nikoloz Kantaria
"Для меня коллекция – это не только взять какую-то ткань, сшить, выкроить и превратить это в бизнес, - отмечает грузинский дизайнер. - Моя цель – дать этому тематический, "разговорный язык". И только когда коллекция это получает, она доходит до покупателя. Я думаю, существование подобных брендов в Грузии важно, тем более во время большой конкуренции".
© photo: courtesy of Nikoloz KantariaНовая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
Новая коллекция "Love is Love" грузинского бренда “Nikola’s”
© photo: courtesy of Nikoloz Kantaria
Nickola's появился в 2012 году. Бренд всегда предлагает покупателям интересные коллекции и проекты. В марте 2020 году, в разгар пандемии коронавируса Николоз Кантария изготавливал дизайнерские маски, которые делал бесплатно – получить их мог любой желающий.
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