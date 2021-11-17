https://sputnik-georgia.ru/20211117/love-is-love-gruzinskiy-brend-nickolas-vypustil-novuyu-kollektsiyu-262148165.html

"Love is Love": грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию

"Love is Love": грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию

Любовь с социальным подтекстом - чему посвящена новая коллекция грузинского дизайнера? 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T15:46+0400

2021-11-17T15:46+0400

2021-11-17T15:48+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию под названием "Love is Love": она посвящена любви, у которой нет цвета кожи, национальности или пола. Об этом в эксклюзивной интервью Sputnik Грузия рассказал основатель бренда, дизайнер Николоз Кантария.Бренд Nickola's выпускает коллекции одежды, посвященные актуальным социальным проблемам. Коллекция осень-зима "Love is Love" не стала исключением. На этот раз темой унисекс-коллекции стало широкое понятие любви, которая, по словам модельера, не имеет границ.Дизайнер собрал в коллекции плащи, накидки, верхнюю одежду, шапки и кепки, которые особенно в тренде в этом сезоне. Однако главной целью бренда Кантария всегда является смысловая нагрузка."Для меня коллекция – это не только взять какую-то ткань, сшить, выкроить и превратить это в бизнес, - отмечает грузинский дизайнер. - Моя цель – дать этому тематический, "разговорный язык". И только когда коллекция это получает, она доходит до покупателя. Я думаю, существование подобных брендов в Грузии важно, тем более во время большой конкуренции".Nickola's появился в 2012 году. Бренд всегда предлагает покупателям интересные коллекции и проекты. В марте 2020 году, в разгар пандемии коронавируса Николоз Кантария изготавливал дизайнерские маски, которые делал бесплатно – получить их мог любой желающий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, мода, грузинские дизайнеры, грузинские дизайнеры покоряют мир моды, дизайнеры, грузинский шоу-бизнес