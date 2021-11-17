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Международный день отказа от курения 2021: как бросить курить?
Международный день отказа от курения 2021: как бросить курить?
Международный день отказа от курения ежегодно отмечают в третий четверг ноября – 2021-м этот день выпадает на 18 число 17.11.2021, Sputnik Грузия
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справки
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Никотиномания, или зависимость от табака, признана за всю историю человечества одной из самых распространенных эпидемий, которая стоит с наркоманией и алкоголизмом в одном ряду.Sputnik Грузия рассказывает, кто учредил Международный день отказа от курения и как бросить курить.Международный день отказа от куренияПраздник, установленный 44 года назад Американским онкологическим обществом, проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая приняла Конвенцию по борьбе против табака в 2003-м. К Конвенции присоединились 180 стран, в том числе и Грузия.Цель Международного дня отказа от курения - обратить внимание общественности на огромный вред табачной зависимости, вовлечь в борьбу с курением врачей всех специальностей, проводить профилактические и просветительские мероприятия.Организаторы считают, что хорошая осведомленность населения о вреде курения и доступные методы отказа от этой вредной привычки помогут многим избавиться от пагубной зависимости.Статистика и фактыТабак - единственный легальный продукт, от которого умирает половина людей, регулярно его употребляющих.По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных с курением, ежегодно умирает более 8 миллионов человек.Более 7 миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.При сохранении существующих тенденций к 2022 году никотин будет ежегодно приводить к преждевременной смерти десяти миллионов человек.Из 1,3 миллиарда курильщиков в мире 80% – жители стран с низким и средним уровнем дохода.По данным ВОЗ: в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка.Борьба с курениемИстория табака в мире насчитывает уже три тысячи лет, а активная борьба с курением на международном уровне началась только в прошлом веке.Государство Бутан первым запретило курение в общественных местах - запрет, введенный в XVII веке, работает по сей день. В 2004 году правительство законодательно запретило курение, повсеместную продажу и импорт табака. Некоторые поблажки существуют лишь для иностранных туристов.В целом в 140 государствах мира приняты законы, ограничивающие курение. В некоторых городах Сингапура существуют целые "некурящие" кварталы. В Америке отдельные фирмы отказываются брать на работу курильщиков.Существует запрет на производство некоторых видов табачных изделий, например особо крепких или сигарет без фильтра. Многие производители строят свои заводы за рубежом без права реализации на родине.В большинстве стран мира законы о курении приняты не так давно, и нужно время, чтобы увидеть их эффективность.Например, в Грузии антитабачное законодательство вступило в силу в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Для борьбы с курением периодически повышают акцизы на табачные изделия.На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году цена пачки сигарет стоила 1,5 лари.Как бросить куритьБросить курить может каждый — нужно лишь пожелать. Это важно для тех, кто очень хочет продолжать жить полноценной здоровой жизнью. Важно взять себя в руки, не дать какой-то привычке взять верх над собой и беречь здоровье.Бросать курить нужно сразу, не откладывая решения на ближайший понедельник. Есть много платных и бесплатных способов справится с ломкой — таблетки, пластырь, спрей, спорт и так далее.Многим помогают пережить этот период сосательные конфеты, например монпансье, и семечки. Просто нужно перестать курить. Чем дольше вы ждете, тем сильнее будет зависимость, а значит и сложнее будет бросить курить.Те, кто не смог отказаться от пагубной зависимости, — поплатились жизнью. Этот список бесконечен, и мы надеемся, что Вы не станете в нем следующим…Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Международный день отказа от курения 2021: как бросить курить?

11:14 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗапрет на курение в парке. Табличка с надписью "Не курить!"
Запрет на курение в парке. Табличка с надписью Не курить! - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Международный день отказа от курения ежегодно отмечают в третий четверг ноября – 2021-м этот день выпадает на 18 число
Никотиномания, или зависимость от табака, признана за всю историю человечества одной из самых распространенных эпидемий, которая стоит с наркоманией и алкоголизмом в одном ряду.
Sputnik Грузия рассказывает, кто учредил Международный день отказа от курения и как бросить курить.

Международный день отказа от курения

Праздник, установленный 44 года назад Американским онкологическим обществом, проводится при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая приняла Конвенцию по борьбе против табака в 2003-м. К Конвенции присоединились 180 стран, в том числе и Грузия.
Цель Международного дня отказа от курения - обратить внимание общественности на огромный вред табачной зависимости, вовлечь в борьбу с курением врачей всех специальностей, проводить профилактические и просветительские мероприятия.
Организаторы считают, что хорошая осведомленность населения о вреде курения и доступные методы отказа от этой вредной привычки помогут многим избавиться от пагубной зависимости.

Статистика и факты

Табак - единственный легальный продукт, от которого умирает половина людей, регулярно его употребляющих.
По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных с курением, ежегодно умирает более 8 миллионов человек.
Более 7 миллионов из них – потребители и бывшие потребители табака, и более 1,2 миллиона — некурящие, подвергающиеся воздействию вторичного табачного дыма.
© Sputnik / Alexander ImedashviliМужчина в шапке и кожаной куртке покупает в уличном киоске кофе и сигареты
Мужчина в шапке и кожаной куртке покупает в уличном киоске кофе и сигареты - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Мужчина в шапке и кожаной куртке покупает в уличном киоске кофе и сигареты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
При сохранении существующих тенденций к 2022 году никотин будет ежегодно приводить к преждевременной смерти десяти миллионов человек.
Из 1,3 миллиарда курильщиков в мире 80% – жители стран с низким и средним уровнем дохода.
По данным ВОЗ: в мире 90% смертей от рака легких, 75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены курением.
Смертность от рака легких у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка.

Борьба с курением

История табака в мире насчитывает уже три тысячи лет, а активная борьба с курением на международном уровне началась только в прошлом веке.
Государство Бутан первым запретило курение в общественных местах - запрет, введенный в XVII веке, работает по сей день. В 2004 году правительство законодательно запретило курение, повсеместную продажу и импорт табака. Некоторые поблажки существуют лишь для иностранных туристов.
В целом в 140 государствах мира приняты законы, ограничивающие курение. В некоторых городах Сингапура существуют целые "некурящие" кварталы. В Америке отдельные фирмы отказываются брать на работу курильщиков.
© Sputnik / Alexander ImedashviliТабличка с надписью "Не курить" на бензоколонке
Табличка с надписью Не курить на бензоколонке - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Табличка с надписью "Не курить" на бензоколонке
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Существует запрет на производство некоторых видов табачных изделий, например особо крепких или сигарет без фильтра. Многие производители строят свои заводы за рубежом без права реализации на родине.
В большинстве стран мира законы о курении приняты не так давно, и нужно время, чтобы увидеть их эффективность.
Например, в Грузии антитабачное законодательство вступило в силу в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Для борьбы с курением периодически повышают акцизы на табачные изделия.
На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году цена пачки сигарет стоила 1,5 лари.

Как бросить курить

Бросить курить может каждый — нужно лишь пожелать. Это важно для тех, кто очень хочет продолжать жить полноценной здоровой жизнью. Важно взять себя в руки, не дать какой-то привычке взять верх над собой и беречь здоровье.
Бросать курить нужно сразу, не откладывая решения на ближайший понедельник. Есть много платных и бесплатных способов справится с ломкой — таблетки, пластырь, спрей, спорт и так далее.
CC0 / Pixabay / Табличка, запрещающая курение
Табличка, запрещающая курение - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Табличка, запрещающая курение
CC0 / Pixabay /
Многим помогают пережить этот период сосательные конфеты, например монпансье, и семечки. Просто нужно перестать курить. Чем дольше вы ждете, тем сильнее будет зависимость, а значит и сложнее будет бросить курить.
Те, кто не смог отказаться от пагубной зависимости, — поплатились жизнью. Этот список бесконечен, и мы надеемся, что Вы не станете в нем следующим…
Материал подготовлен на основе открытых источников
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