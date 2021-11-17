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Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили
Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили
Требования оппозиции неизменны: освобождение экс-президента Саакашвили и назначение досрочных выборов в парламент 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T13:14+0400
2021-11-17T13:23+0400
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акции протеста
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 1 октября.Как заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, митинги начнутся 19 ноября одновременно на трех локациях в Тбилиси - у станций метро Авлабари, Вокзальная площадь и Университетская.По его словам, шествие от метро Авлабари будет координировать ЕНД, у станции Вокзальная площадь - лидеры партии "Лело", у станции Университетская (проспект Важа-Пшавела) - лидеры "Гирчи - Больше свободы".Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на площади Свободы и озвучили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор акции проходят ежедневно у различных ведомств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, акции протеста

Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили

13:14 17.11.2021 (обновлено: 13:23 17.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerАвтопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили
Автопробег оппозиции по разным районам столицы Грузии в поддержку Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Требования оппозиции неизменны: освобождение экс-президента Саакашвили и назначение досрочных выборов в парламент
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 1 октября.
Как заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, митинги начнутся 19 ноября одновременно на трех локациях в Тбилиси - у станций метро Авлабари, Вокзальная площадь и Университетская.

"Мы приняли совместное решение - "Лело для Грузии", "Единое Национальное движение", "Гирчи - больше свободы" и "Дроа", чтобы в пятницу, в 3 часа дня, с трех разных локаций начать шествие, манифестацию, демонстрацию - назовите, как хотите", - сказал Мелия на брифинге в среду.

По его словам, шествие от метро Авлабари будет координировать ЕНД, у станции Вокзальная площадь - лидеры партии "Лело", у станции Университетская (проспект Важа-Пшавела) - лидеры "Гирчи - Больше свободы".
Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на площади Свободы и озвучили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор акции проходят ежедневно у различных ведомств.
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