https://sputnik-georgia.ru/20211117/oppozitsiya-anonsirovala-krupnoe-shestvie-v-tbilisi-v-podderzhku-saakashvili-262141844.html

Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили

Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили

Требования оппозиции неизменны: освобождение экс-президента Саакашвили и назначение досрочных выборов в парламент 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T13:14+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Грузинская оппозиция анонсировала крупную акцию протеста в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который объявил голодовку 1 октября.Как заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия, митинги начнутся 19 ноября одновременно на трех локациях в Тбилиси - у станций метро Авлабари, Вокзальная площадь и Университетская.По его словам, шествие от метро Авлабари будет координировать ЕНД, у станции Вокзальная площадь - лидеры партии "Лело", у станции Университетская (проспект Важа-Пшавела) - лидеры "Гирчи - Больше свободы".Оппозиционные партии во главе с "Единым национальным движением" 8 ноября объявили о начале протестного движения на многотысячном митинге на площади Свободы и озвучили свои три требования: перевод экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, его освобождение и проведение внеочередных досрочных выборов. С тех пор акции проходят ежедневно у различных ведомств.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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