https://sputnik-georgia.ru/20211117/skolko-deneg-perevodyat-migranty-v-gruziyu---novaya-statistika-262132165.html

Сколько денег переводят мигранты в Грузию - новая статистика

Сколько денег переводят мигранты в Грузию - новая статистика

В июле больше всего валюты поступило из России – 17,5% от общего объема денежных переводов при помощи электронных систем 17.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-17T09:01+0400

2021-11-17T09:01+0400

2021-11-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в октябре 2021 года выросли на 13,7% по сравнению с октябрем прошлого года и составили 206,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.В октябре больше всего валюты поступило из России. За указанный период из этой страны перечислено 36,25 миллиона долларов – 17,5% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в октябре 2021 года денежных переводов поступило на 2,97% больше, чем за тот же период прошлого года.Россия, уступившая с января 2021 года Италии первенство по денежным переводам в Грузию, в июне вернулась на лидирующую позицию, которую занимает бессменно на протяжении многих лет.Сколько валюты прислали в ГрузиюОбъем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за десять месяцев 2021 года вырос на 26,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 912,7 миллиона долларов.Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию. Общий объем денежных переводов из РФ в январе-октябре составил 337,4 миллиона долларов – 17,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов. Из России с начала 2021 года денежных переводов поступило на 15,8% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты выслали из ГрузииВ октябре из Грузии за границу перевели 30,3 миллиона долларов, что на 26,9% больше, чем за тот же месяц 2020 года.За первые десять месяцев 2021 года из Грузии за границу перевели 251,8 миллиона долларов, что на 25,7% больше, чем за тот же период 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика