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Сколько средств будет выделено на борьбу с пандемией в Грузии в 2022 году
Сколько средств будет выделено на борьбу с пандемией в Грузии в 2022 году
В ближайшее время в парламент будет представлен проект поправок в госбюджет 2021 года, заявил министр 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T10:07+0400
2021-11-17T10:07+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В 2022 году власти Грузии собираются потратить на борьбу с пандемией коронавируса 500 миллионов лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, представляя переработанный проект государственного бюджета на 2022 год.При этом, всего на здравоохранение, по словам главы Минфина, в 2022 году будет выделено 1,9 миллиарда лари.Какие средства выделены на антикризисный план из бюджета в 2021 году >>В то же время Хуцишвили отметил, что в ближайшее время в парламент будет представлен проект поправок в госбюджет 2021 года, согласно которому траты на борьбу с коронавирусом превысят миллиард лари. На сегодняшний день в госбюджете на эти цели выделено 900 миллионов лари.При этом он отметил, что с учетом уже привившихся и переболевших и роста темпов вакцинации до конца года иммунитет будет у 65% населения, что снизит траты на лечение.На сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли 33,9% населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210124/Traty-pravitelstva-Gruzii-na-pandemiyu-koronavirusa-budut-provereny-250688864.html
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экономика, общество, новости, грузия, бюджет грузии, коронавирус covid-19
Сколько средств будет выделено на борьбу с пандемией в Грузии в 2022 году
В ближайшее время в парламент будет представлен проект поправок в госбюджет 2021 года, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. В 2022 году власти Грузии собираются потратить на борьбу с пандемией коронавируса 500 миллионов лари, заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, представляя переработанный проект государственного бюджета на 2022 год.
При этом, всего на здравоохранение, по словам главы Минфина, в 2022 году будет выделено 1,9 миллиарда лари.
В то же время Хуцишвили отметил, что в ближайшее время в парламент будет представлен проект поправок в госбюджет 2021 года, согласно которому траты на борьбу с коронавирусом превысят миллиард лари. На сегодняшний день в госбюджете на эти цели выделено 900 миллионов лари.
"Когда в этом году на борьбу с коронавирусом необходимо более 1 миллиарда лари, возникает вопрос - хватит ли в будущем году 500 миллионов. Безусловно, есть риск, что этой суммы будет недостаточно, но есть две причины снижения трат в будущем: закупка вакцин, на которую мы потратили в этом году 150 миллионов лари и рост числа населения с иммунитетом", - сказал Хуцишвили.
При этом он отметил, что с учетом уже привившихся и переболевших и роста темпов вакцинации до конца года иммунитет будет у 65% населения, что снизит траты на лечение.
На сегодняшний день полную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли 33,9% населения страны.
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