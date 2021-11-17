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Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси, а также был иллюстратором произведений "Витязь в тигровой шкуре" и "Мученичество Шушаник" 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Леван Цуцкиридзе - выдающемуся живописцу было 95 лет.Цуцкиридзе - заслуженный художник Грузии с 1967 года, профессор Академии художеств. В разные годы работал педагогом в Тбилисской государственной академии художеств и Грузинском техническом университете.Леван Цуцкиридзе также был иллюстратором многих книг, в том числе "Витязя в тигровой шкуре", "Мученичество Шушаник", "Тост" (Григола Орбелиани), пяти поэм Важа-Пшавела, "Фауста" и других. В конце 1980-х Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси.Персональные выставки Левана Цуцкиридзе проходили в разных странах мира. Его работы хранятся в Грузинском государственном художественном музее и во многих частных коллекциях.В 2016 году к 90-летнему юбилею Леван Цуцкиридзе был удостоен звания "Жрец искусства" за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, искусство, художник
Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси, а также был иллюстратором произведений "Витязь в тигровой шкуре" и "Мученичество Шушаник"
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Леван Цуцкиридзе - выдающемуся живописцу было 95 лет.
Цуцкиридзе - заслуженный художник Грузии с 1967 года, профессор Академии художеств. В разные годы работал педагогом в Тбилисской государственной академии художеств и Грузинском техническом университете.
Леван Цуцкиридзе также был иллюстратором многих книг, в том числе "Витязя в тигровой шкуре", "Мученичество Шушаник", "Тост" (Григола Орбелиани), пяти поэм Важа-Пшавела, "Фауста" и других. В конце 1980-х Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси.
Персональные выставки Левана Цуцкиридзе проходили в разных странах мира. Его работы хранятся в Грузинском государственном художественном музее и во многих частных коллекциях.
В 2016 году к 90-летнему юбилею Леван Цуцкиридзе был удостоен звания "Жрец искусства" за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.
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