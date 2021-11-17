Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211117/ushel-iz-zhizni-gruzinskiy-khudozhnik-levan-tsutskiridze-262144067.html
Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси, а также был иллюстратором произведений "Витязь в тигровой шкуре" и "Мученичество Шушаник" 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T14:14+0400
2021-11-17T14:14+0400
новости
грузия
искусство
художник
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24107/37/241073751_0:90:1920:1170_1920x0_80_0_0_fbe2a56aa36bffac58ed4939e6dea6df.jpg
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Леван Цуцкиридзе - выдающемуся живописцу было 95 лет.Цуцкиридзе - заслуженный художник Грузии с 1967 года, профессор Академии художеств. В разные годы работал педагогом в Тбилисской государственной академии художеств и Грузинском техническом университете.Леван Цуцкиридзе также был иллюстратором многих книг, в том числе "Витязя в тигровой шкуре", "Мученичество Шушаник", "Тост" (Григола Орбелиани), пяти поэм Важа-Пшавела, "Фауста" и других. В конце 1980-х Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси.Персональные выставки Левана Цуцкиридзе проходили в разных странах мира. Его работы хранятся в Грузинском государственном художественном музее и во многих частных коллекциях.В 2016 году к 90-летнему юбилею Леван Цуцкиридзе был удостоен звания "Жрец искусства" за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24107/37/241073751_120:0:1800:1260_1920x0_80_0_0_c1c1629fed3067dc8d43fbdccbb30009.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, искусство, художник

Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе

14:14 17.11.2021
© Pixabay / kloxklox_comГорящая свеча в руке, фото из архива
Горящая свеча в руке, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Pixabay / kloxklox_com
Подписаться на
Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси, а также был иллюстратором произведений "Витязь в тигровой шкуре" и "Мученичество Шушаник"
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Ушел из жизни известный грузинский художник Леван Цуцкиридзе - выдающемуся живописцу было 95 лет.
Цуцкиридзе - заслуженный художник Грузии с 1967 года, профессор Академии художеств. В разные годы работал педагогом в Тбилисской государственной академии художеств и Грузинском техническом университете.
Леван Цуцкиридзе также был иллюстратором многих книг, в том числе "Витязя в тигровой шкуре", "Мученичество Шушаник", "Тост" (Григола Орбелиани), пяти поэм Важа-Пшавела, "Фауста" и других. В конце 1980-х Цуцкиридзе расписал собор Сиони в Тбилиси.
Персональные выставки Левана Цуцкиридзе проходили в разных странах мира. Его работы хранятся в Грузинском государственном художественном музее и во многих частных коллекциях.
В 2016 году к 90-летнему юбилею Леван Цуцкиридзе был удостоен звания "Жрец искусства" за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:26В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
17:11Как полиция вывела голодающих из зала заседаний Сакребуло в Зугдиди - видео
17:06Саакашвили начал принимать медикаменты
16:49В Грузии работают над новой моделью школьного питания
16:05Автопробег в поддержку Саакашвили - колонна направляется к глданской тюрьме
16:01В регионах Грузии стали активнее вакцинироваться - в авангарде пенсионеры
15:53Обстановка в сакребуло Зугдиди вновь обострилась
15:46"Love is Love": грузинский бренд Nickola's выпустил новую коллекцию
15:14Рекреационные зоны остаются одним из приоритетов мэрии Тбилиси
14:59Причины и последствия обострения на армяно-азербайджанской границе - взгляд из Тбилиси
14:34Тбилиси оправдает статус креативного города ЮНЕСКО - Каладзе
14:29"Вдохновлялись закатами": Range Rover выпустил внедорожник в цвете "Батуми Голд"
14:14Ушел из жизни грузинский художник Леван Цуцкиридзе
13:59Бюджет Тбилиси на 2022 год увеличивается до 1,4 млрд лари
13:44Грузинский Минкульт отреставрирует поместье Левиль во Франции
13:29Каладзе пригрозил чиновникам увольнением за игнорирование проблем
13:24Шум в Зугдидском сакребуло – голодающая оппозиция заняла зал заседаний
13:14Оппозиция анонсировала крупное шествие в Тбилиси в поддержку Саакашвили
12:59Мэрия Тбилиси объявила три тендера на праздничное оформление столицы
12:44Кварацхелия попал в символическую сборную отборочной группы "В" ЧМ-2022 по футболу