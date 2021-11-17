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"Вдохновлялись закатами": Range Rover выпустил внедорожник в цвете "Батуми Голд"
"Вдохновлялись закатами": Range Rover выпустил внедорожник в цвете "Батуми Голд"
Новая модель отличается большей безопасностью, улучшенными техническими данными и повышенным комфортом 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T14:29+0400
2021-11-17T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Известный британский автопроизводитель Range Rover выпустил новую модель внедорожника в элегантном золотом цвете "Батуми Голд" — в честь одноименного черноморского города-курорта в Аджарии."Это изящная, впечатляющая машина, - рассказывает занимающийся социальными и коммерческими проектами тбилисский фотограф Гога Чанадири. - Вдохновением для одного из руководителей производства, который приезжал в нашу страну, а также для дизайнеров стали цвета заката в Батуми".Новая модель Range Rover отличается большей безопасностью, улучшенными техническими данными и повышенным комфортом.Компания "Jaguar Land Rover" уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу. Известно, что в Грузию поставка этого внедорожника ожидается в первой половине 2022 года.Стоимость нового внедорожника – 135 500 фунтов. Код цвета "Батуми Голд" в каталоге компании 1DM/GCE/2449. К слову, компания уже начала продавать краску для автомобилей под названием "Batumi Gold" на сайте e-bay.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, общество, новости, в мире, грузия, батуми, автомобили

"Вдохновлялись закатами": Range Rover выпустил внедорожник в цвете "Батуми Голд"

14:29 17.11.2021 (обновлено: 14:38 17.11.2021)
© Instagram / landroverВнедорожник Range Rover в цвете "Батуми Голд"
Внедорожник Range Rover в цвете Батуми Голд - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
© Instagram / landrover
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Новая модель отличается большей безопасностью, улучшенными техническими данными и повышенным комфортом
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Известный британский автопроизводитель Range Rover выпустил новую модель внедорожника в элегантном золотом цвете "Батуми Голд" — в честь одноименного черноморского города-курорта в Аджарии.
"Это изящная, впечатляющая машина, - рассказывает занимающийся социальными и коммерческими проектами тбилисский фотограф Гога Чанадири. - Вдохновением для одного из руководителей производства, который приезжал в нашу страну, а также для дизайнеров стали цвета заката в Батуми".
Новая модель Range Rover отличается большей безопасностью, улучшенными техническими данными и повышенным комфортом.
Компания "Jaguar Land Rover" уже выставила автомобиль в цвете "Batumi Gold" на продажу. Известно, что в Грузию поставка этого внедорожника ожидается в первой половине 2022 года.
Стоимость нового внедорожника – 135 500 фунтов.
Код цвета "Батуми Голд" в каталоге компании 1DM/GCE/2449. К слову, компания уже начала продавать краску для автомобилей под названием "Batumi Gold" на сайте e-bay.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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