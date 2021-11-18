https://sputnik-georgia.ru/20211118/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-4-446-262168658.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
За последние 24 часа от коронавируса скончались 77 человек, вылечились 5 320 пациентов, а с начала пандемии – 737 316 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T10:47+0400
2021-11-18T10:47+0400
2021-11-18T10:49+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 446. Скончались 77 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 800 293 случая заражения.Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 320 человек, с начала пандемии - 737 316. Скончались 11 289.За сутки сделано 50 026 тестов, в том числе 31 072 на антиген и 18 954 ПЦР-теста.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,89%, за последние 14 дней - 9,63%, за последние семь дней – 9,05%.К этому времени в Грузии сделано 2 074 270 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 307.В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах - 6 505, в ковид-гостиницах – 1 170.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 446
10:47 18.11.2021 (обновлено: 10:49 18.11.2021)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 77 человек, вылечились 5 320 пациентов, а с начала пандемии – 737 316
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4 446. Скончались 77 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 800 293 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 320 человек, с начала пандемии - 737 316. Скончались 11 289.
За сутки сделано 50 026 тестов, в том числе 31 072 на антиген и 18 954 ПЦР-теста.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки - 8,89%, за последние 14 дней - 9,63%, за последние семь дней – 9,05%.
К этому времени в Грузии сделано 2 074 270 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки - 7 307.
В карантине в данное время находятся 52 человека, в стационарах - 6 505, в ковид-гостиницах – 1 170.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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