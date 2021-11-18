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Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer

На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T07:01+0400

2021-11-18T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Правительство Литвы безвозмездно передаст Грузии 50 310 доз вакцины Pfizer, сообщает посольство страны в Грузии.Как отмечено в сообщении, страна уже передала в общей сложности 455 900 доз вакцин AstraZeneca Грузии, Украине, Молдове, Армении и Тайваню. Еще 60 тысяч были переданы Таджикистану.Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения.Власти Грузии собираются потратить на борьбу с пандемией коронавируса 500 миллионов лари в 2022 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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