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Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T07:01+0400
2021-11-18T07:01+0400
2021-11-18T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Правительство Литвы безвозмездно передаст Грузии 50 310 доз вакцины Pfizer, сообщает посольство страны в Грузии.Как отмечено в сообщении, страна уже передала в общей сложности 455 900 доз вакцин AstraZeneca Грузии, Украине, Молдове, Армении и Тайваню. Еще 60 тысяч были переданы Таджикистану.Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения.Власти Грузии собираются потратить на борьбу с пандемией коронавируса 500 миллионов лари в 2022 году.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, литва, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
Правительство Литвы безвозмездно передаст Грузии 50 310 доз вакцины Pfizer, сообщает
посольство страны в Грузии.
"Литва продолжает поддерживать страны-партнеры в борьбе с пандемией COVID-19, в рамках которой в июле в Грузию было доставлено 15 тысяч вакцины AstraZeneca", - говорится в заявлении.
Как отмечено в сообщении, страна уже передала в общей сложности 455 900 доз вакцин AstraZeneca Грузии, Украине, Молдове, Армении и Тайваню. Еще 60 тысяч были переданы Таджикистану.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививаться от коронавируса вакциной Pfizer подросткам от 12-15 лет Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.
На сегодняшний день полный курс вакцинации в Грузии прошли 34% взрослого населения.
Власти Грузии собираются потратить на борьбу с пандемией коронавируса 500 миллионов лари в 2022 году.
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