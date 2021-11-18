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Для коллективного иммунитета в Грузии должны прививаться не менее 20 тысяч человек в день

Для коллективного иммунитета в Грузии должны прививаться не менее 20 тысяч человек в день

Без вакцинации пандемию остановить невозможно, заявляет главный эпидемиолог Грузии 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T18:46+0400

2021-11-18T18:46+0400

2021-11-18T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Не менее 20-25 тысяч человек в день должны прививаться от коронавируса в ноябре-декабре, чтобы до конца года выработался коллективный иммунитет, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе журналистам.За последние сутки в Грузии привились 7 703 человека, в днем ранее 8 233. Всего две дозы вакцины сделали 34,1% взрослого населения страны."Без вакцинации мы не сможем остановить пандемию, и каждые два месяца у нас будут новые волны коронавируса с высоким показателем фатальности", - сказал Гамкрелидзе.Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек>>Главный эпидемиолог отметил, что в последние две недели наблюдается рост вакцинации за счет лиц пенсионного возраста. Если раньше процент пожилых в общего числе вакцинированных не превышал 28-29%, то сегодня этот показатель увеличился до 50%.Гамкрелидзе считает, что своего рода стимулом для лиц старше 60 лет стала обещанная правительством единовременная надбавка в 200 лари (66 долларов) пенсионерам, которые до 1 января сделают первую прививку от коронавируса.Так, за последнюю неделю вакцинировались на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца. Лидирует по показателю Шида Картли, где рост составил 649%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19