https://sputnik-georgia.ru/20211118/tretyu-dozu-vaktsiny-ot-koronavirusa-do-kontsa-goda-dolzhny-sdelat-v-gruzii-40-tysyach-chelovek-262190791.html

Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек

Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек

Бустерная доза рекомендована в Грузии всем возрастным группам, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T17:31+0400

2021-11-18T17:31+0400

2021-11-18T17:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Жителям Грузии, прошедшим полный курс вакцинации против коронавируса весной, до конца года понадобится третья, так называемая бустер-доза, препарата для усиления эффекта, заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе журналистам.Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе>>По его подсчетам, в следующем году третьей дозой должны привиться уже 300-400 тысяч человек.Как отметил Гамкрелидзе, уже более недели бустер-доза доступна для всех граждан старше 18 лет.В своем выступлении Гамкрелидзе коснулся и вопроса вакцинации детей. По его словам, согласно последним данным, хотя бы одну прививку препаратом Pfizer сделали более 850 детей в возрасте 12-15 лет. Обе дозы - полный курс вакцинации - прошли 60 подростков. Еще 10-11 тысяч вакцинированных это молодежь 16-17 лет.Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.В тот же день было принято решение снизить возрастное ограничение на бустер-дозу – в Грузии третья доза вакцины от коронавируса допускается для всех лиц, начиная с 18 лет, препаратом Pfizer.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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