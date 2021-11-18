https://sputnik-georgia.ru/20211118/eks-kantslera-avstrii-lishen-deputatskoy-neprikosnovennosti-262203522.html

Экс-канцлер Австрии лишен депутатской неприкосновенности

Экс-канцлер Австрии лишен депутатской неприкосновенности

Курц ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T23:02+0400

2021-11-18T23:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Депутаты нижней палаты парламента Австрии приняли решение о снятии депутатской неприкосновенности с бывшего канцлера и лидера Австрийской народной партии (АНП) Себастьяна Курца.Сам политик ранее приветствовал намерение парламента снять с него депутатскую неприкосновенность для завершения расследования антикоррупционной прокуратуры против него по подозрению в пособничестве взяточничеству.Политик заявил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту, подчеркнув, что его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре заявила, что ведет расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 годы ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем.Курц 9 октября ушел в отставку с должности австрийского канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером ее парламентской фракции.

https://sputnik-georgia.ru/20211115/vlasti-avstrii-vveli-lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-262063610.html

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