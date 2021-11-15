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Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

Новые ограничения вступили в силу уже в полночь и затронут около двух миллионов человек 15.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-15T08:02+0400

2021-11-15T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Власти Австрии ввели с 15 ноября локдаун для тех граждан страны, которые не вакцинировались против коронавирусаНовые ограничения вступили в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет и затронут в общей сложности около двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.Действительный сертификат о вакцинации в Австрии сейчас есть у 5,8 миллиона человек, что соответствует 74% граждан, которым можно ставить вакцину.Таким образом, тех жителей Австрии, у кого нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения о имевшей место в последние 180 дней болезни, коснутся круглосуточные ограничения на выход из дома без уважительной причины, к которым, среди прочего, относятся поход на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также прогулка.За соблюдением ограничительных мер со стороны непривитых будет следить полиция. Глава МВД Карл Нехаммер заверил, что контроль будет строже.Решение об ужесточении ограничительных мер для непривитых в Австрии было принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Заболеваемость и заполненность коек больными коронавирусом, особенно в отделениях интенсивной терапии, стабильно растёт. В минувшую субботу, 13 ноября, были зафиксированы рекордные 13 тысяч новых случаев заражения COVID за сутки.

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общество, новости, в мире, австрия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса