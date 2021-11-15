Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211115/vlasti-avstrii-vveli-lokdaun-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-262063610.html
Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса
Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса
Новые ограничения вступили в силу уже в полночь и затронут около двух миллионов человек 15.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-15T08:02+0400
2021-11-15T08:02+0400
общество
новости
в мире
австрия
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0a/251428851_0:157:2999:1844_1920x0_80_0_0_d9593c8463cf0074c96da4cdb77b54cd.jpg
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Власти Австрии ввели с 15 ноября локдаун для тех граждан страны, которые не вакцинировались против коронавирусаНовые ограничения вступили в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет и затронут в общей сложности около двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.Действительный сертификат о вакцинации в Австрии сейчас есть у 5,8 миллиона человек, что соответствует 74% граждан, которым можно ставить вакцину.Таким образом, тех жителей Австрии, у кого нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения о имевшей место в последние 180 дней болезни, коснутся круглосуточные ограничения на выход из дома без уважительной причины, к которым, среди прочего, относятся поход на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также прогулка.За соблюдением ограничительных мер со стороны непривитых будет следить полиция. Глава МВД Карл Нехаммер заверил, что контроль будет строже.Решение об ужесточении ограничительных мер для непривитых в Австрии было принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Заболеваемость и заполненность коек больными коронавирусом, особенно в отделениях интенсивной терапии, стабильно растёт. В минувшую субботу, 13 ноября, были зафиксированы рекордные 13 тысяч новых случаев заражения COVID за сутки.
https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-zhertv-koronavirusa-v-mire-za-nedelyu-vyroslo-na-8---voz-261740991.html
https://sputnik-georgia.ru/20211022/v-voz-zayavili-o-bezopasnosti-odnovremennoy-privivki-ot-grippa-i-koronavirusa-261411072.html
австрия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/0a/251428851_167:0:2832:1999_1920x0_80_0_0_c2eac3e3d5e861295e4790e378b07ecb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, в мире, австрия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса

08:02 15.11.2021
© AP Photo / Lisa LeutnerПандемия коронавируса - вакцинация жителей Австрии, пожилые люди в респираторах
Пандемия коронавируса - вакцинация жителей Австрии, пожилые люди в респираторах - Sputnik Грузия, 1920, 15.11.2021
© AP Photo / Lisa Leutner
Подписаться на
Новые ограничения вступили в силу уже в полночь и затронут около двух миллионов человек
ТБИЛИСИ, 15 ноя – Sputnik. Власти Австрии ввели с 15 ноября локдаун для тех граждан страны, которые не вакцинировались против коронавируса
Новые ограничения вступили в силу уже в полночь. Они не распространяются на детей младше 12 лет и затронут в общей сложности около двух миллионов человек, сообщает РИА Новости.
Действительный сертификат о вакцинации в Австрии сейчас есть у 5,8 миллиона человек, что соответствует 74% граждан, которым можно ставить вакцину.
Эпидемия коронавируса - врачи в больнице проверяют зараженных COVID - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
Число жертв коронавируса в мире за неделю выросло на 8% – ВОЗ
3 ноября, 10:52
Таким образом, тех жителей Австрии, у кого нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения о имевшей место в последние 180 дней болезни, коснутся круглосуточные ограничения на выход из дома без уважительной причины, к которым, среди прочего, относятся поход на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также прогулка.
За соблюдением ограничительных мер со стороны непривитых будет следить полиция. Глава МВД Карл Нехаммер заверил, что контроль будет строже.
Всемирная Организация Здравоохранения - ВОЗ - Sputnik Грузия, 1920, 22.10.2021
В ВОЗ заявили о безопасности одновременной прививки от гриппа и коронавируса
22 октября, 19:19
Решение об ужесточении ограничительных мер для непривитых в Австрии было принято на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации. Заболеваемость и заполненность коек больными коронавирусом, особенно в отделениях интенсивной терапии, стабильно растёт. В минувшую субботу, 13 ноября, были зафиксированы рекордные 13 тысяч новых случаев заражения COVID за сутки.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:22Точный прогноз погоды в Тбилиси на 15-21 ноября
10:07В "Грузинской мечте" вновь обвинили оппозицию в деструктивности
09:36Для чего российские "Белые лебеди" отрабатывают удары на полигонах Беларуси
09:20Курс лари на понедельник – 3,1493 GEL/$1
09:01В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков
08:32Глава МИД Грузии отправился с визитом в Брюссель
08:02Власти Австрии ввели локдаун для непривитых от коронавируса
07:32Грузинский сумоист пропустил первый поединок на Кюсю басё из-за травмы
07:01Саженцы фруктовых деревьев получат сертификаты с 2024 года
ВчераГоспитальный сектор Грузии находится на грани - врач о ситуации с COVID
ВчераЖильцы многоквартирного дома в Тбилиси чудом избежали взрыва газа
ВчераТренер сборной Грузии по футболу: "Мы хотим выиграть третий матч подряд"
ВчераСаакашвили готов присутствовать на завтрашнем судебном процессе
ВчераГлавный врач тюремной больницы рассказала о состоянии Саакашвили
ВчераДвижение "Стыдно" в поддержку Саакашвили провело акцию у парламента - видео
ВчераГрузию на "Евровидении 2022" представит неординарное трио Circus Mircus
ВчераАкция в поддержку Саакашвили проходит в центре Тбилиси
ВчераГрузинский оперный певец объявил о голодовке в поддержку Саакашвили
ВчераМагическая Зендея, утонченная Аня Тейлор-Джой: лучшие образы CFDA Fashion Awards-2021
ВчераСборная Грузии по регби уступила Франции в тест-матче