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Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
Стоимость экспорта мандаринов выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T07:32+0400
2021-11-18T07:32+0400
2021-11-18T07:32+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 1,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 613 тысяч долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 166%, а стоимость продукции выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 820 тонн этих цитрусовых. В Россию было отправлено 526 тонн, Украину - 136 тонн и Словению - 10 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство
Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
Стоимость экспорта мандаринов выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik.
С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 1,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 613 тысяч долларов, говорится в сообщении
Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 166%, а стоимость продукции выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 820 тонн этих цитрусовых. В Россию было отправлено 526 тонн, Украину - 136 тонн и Словению - 10 тонн.
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
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