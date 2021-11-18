Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/eksport-gruzinskikh-mandarinov-prodolzhaet-rasti-262124242.html
Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
Стоимость экспорта мандаринов выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T07:32+0400
2021-11-18T07:32+0400
экономика
новости
грузия
мандарины
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23840/05/238400551_0:41:2000:1166_1920x0_80_0_0_26aa88e3a974fabfa492000c9764092e.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 1,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 613 тысяч долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.За отчетный период объем экспорта увеличился на 166%, а стоимость продукции выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 820 тонн этих цитрусовых. В Россию было отправлено 526 тонн, Украину - 136 тонн и Словению - 10 тонн.Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211104/v-zapadnoy-gruzii-zavershilsya-sbor-rannikh-sortov-tsitrusovykh-261757963.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23840/05/238400551_138:0:1915:1333_1920x0_80_0_0_dbd806a4dd00dafd98da5af5b1caa5a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, мандарины, сельское хозяйство

Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти

07:32 18.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliМандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами
Мандарины на прилавке уличного магазина - торговля фруктами - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Стоимость экспорта мандаринов выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. С 1 сентября 2021 года из Грузии было экспортировано 1,5 тысячи тонн мандаринов, общей стоимостью 613 тысяч долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
За отчетный период объем экспорта увеличился на 166%, а стоимость продукции выросла на 149% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.
Лидером по импорту грузинских мандаринов является Армения, куда было вывезено 820 тонн этих цитрусовых. В Россию было отправлено 526 тонн, Украину - 136 тонн и Словению - 10 тонн.
Торговцец мандаринами на оптовом рынке в Абхазии близ КПП Псоу недалеко от границы с Россией - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
В Западной Грузии завершился сбор ранних сортов цитрусовых
4 ноября, 08:31
Сезон сбора урожая цитрусовых в Грузии начинается поздней осенью и продолжается 4 месяца.
В сезоне 2020/21 годов из Грузии вывезли 43,4 тысячи тонн мандаринов, из которых 71% отправились в Россию, а 16,3% - в Армению.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:07Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция
08:21Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу
08:01Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
07:32Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
07:01Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
ВчераТюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
ВчераДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ВчераЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Вчера"Северный поток - 2" могут запустить не раньше марта 2022 года, пишут СМИ
ВчераПрезидент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
ВчераЗаявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
ВчераВ России проходят испытания еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
ВчераАфера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч
ВчераЕвросоюз выделит денежную помощь для мигрантов на границе Польши и Беларуси
Вчера"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
ВчераПоезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
ВчераПрезидент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу