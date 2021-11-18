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Главный тренер сборной Грузии по регби: "У Фиджи есть слабые места"

Главный тренер сборной Грузии по регби: "У Фиджи есть слабые места"

Матч между сборными Грузии и Фиджи состоится 20 ноября и начнется в 18:30 по тбилисскому времени 18.11.2021, Sputnik Грузия

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сборная грузии по регби

регби

фиджи

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ТБИЛИСИ, 18 ноя – Sputnik. Главный тренер национальной сборной Грузии по регби Леван Маисашвили считает, что у команды Фиджи есть слабые места и его подопечным вполне под силу обыграть островитян. Об этом наставник "лелос" сказал в преддверии тест-матча, который состоится 20 ноября в пригороде Мадрида."Мы знаем сильные и слабые стороны сборной Фиджи. В отличие от Франции, у них значительно больше слабых сторон, и мы можем этим воспользоваться, чтобы одержать победу. Мы не должны дать им возможности вести игру. В таком случае у нас будет шанс на успех", - приводит слова Маисашвили пресс-служба Союза регби Грузии.Изначально тест-матч между сборными Грузии и Фиджи должен был состояться в Тбилиси. Но из-за регуляций, связанных с пандемией COVID-19, игру было решено перенести на нейтральное поле в Испанию.Предстоящий матч между "летучими фиджийцами" и "лелос" станет шестым в истории противостояния соперников. На данный момент Фиджи имеет значительный перевес, ведя в счете 4:1. Единственную победу грузинские регбисты одержали в 2016 году (14:3) во время тихоокеанского турне.Матч между сборными Грузии и Фиджи состоится 20 ноября и начнется в 18:30 по тбилисскому времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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