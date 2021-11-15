https://sputnik-georgia.ru/20211115/v-bordo--s-dostoinstvom-i-nadezhdoy-ili-posleslovie-k-matchu-gruziya-frantsiya-262094405.html

В Бордо – с достоинством и надеждой, или Послесловие к матчу Грузия-Франция

В Бордо – с достоинством и надеждой, или Послесловие к матчу Грузия-Франция

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия рассказывает о ходе и итогах матча сборных Грузии и Франции по регби 15.11.2021, Sputnik Грузия

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Сборная Грузии по регби проиграла свой первый матч в рамках "Осенней Серии Наций". В Бордо "Лелос" уступили сборной Франции с разницей в 26 очков (15:41), но вместе с тем для упреков в грузинскую сторону язык, пожалуй, не повернется ни у кого.Когда вероятность сенсации ничтожно малаИтог матча можно было предсказать заранее. В регби вообще такая ситуация: заведомо более сильный в ста случаях сто раз побеждает более слабого. Ну, может быть в 99 или 98, но в любом варианте вероятность сенсации ничтожно мала.С другой стороны, грандами в регби не рождаются, ими становятся. Поэтому если у Грузии есть амбиции достичь элитного уровня, рано или поздно ей придется побеждать "заведомо более сильных". Нужно будет пройти по тернистому пути, проторенному аргентинцами и японцами.И те, и другие пробились в элиту в прямом смысле этого слова – многие годы упорно трудились, начали побеждать грандов и наконец были признаны ими равными себе. Другое дело – Италия, которая попала на первый регбийный уровень благодаря близости к странам-законодателям мод в регби, экономическому уровню и развитой инфраструктуре. Однако мы говорим о Грузии и оставим итальянцев в покое, тем более, что в прошедший уик-энд они дома благополучно продули аргентинцам (16:37 при соотношении попыток 1:5), а неделей ранее, также на своем поле, были разгромлены новозеландцами (9:47, попытки – 0:7). И вообще, в последний раз они побеждали в июне 2019-го, и то - над "заведомо слабых" канадцев…150+ кг Уини АтониоМатч в Бордо наши ребята проиграли. Это был очень зрелищный матч, который доставил большое удовольствие поклонникам регби и во Франции, и в Грузии, и, уверен, во всем мире. Даже далеким от регби людям было приятно наблюдать за многотысячной аудиторией, собравшейся на "Матмут Атлантик", так как по известным причинам заполненные людьми трибуны стадиона, увы, являются большой редкостью в нашей пандемической реальности.Игра получилась на самом деле классной. В первой половине встречи преимущество "Ле Блё" было неоспоримым. Во-первых, правый столб французской схватки, натурализованный новозеландец, уроженец Самоа Уини Атонио своими 150+ килограммами веса свел на нет все усилия грузинской схватки добиться успеха за счет своего главного козыря. Однако, к чести "Лелос", обязательно надо отметить тот факт, что французы не получили особых дивидендов от этого физического превосходства и счет первого тайма – 24:3 в их пользу итог индивидуального мастерства мощных, быстрых и техничных защитников, плюс к этому катастрофическое судейство австралийца Дэймона Мэрфи.Кто доверил Мэрфи судейский свисток?Этот 36-летний парень из Брисбена не слишком опытен в делах классического регби, поскольку сам был членом сборной Австралии по Регби-7 и позже обслуживал матчи ЧМ именно по этой разновидности данной игры. Короче говоря, Мэрфи явно не хватало либо квалификации, либо совести – помимо мелких, но вылившихся в серьезные последствия для "Лелос" погрешностей, он еще и не засчитал красивейшую попытку Аки Табуцадзе. Было отчетливо слышно, как опытный и авторитетный судья из Уэльса Бен Уайтхаус явно назидательным тоном указал Мэрфи: "Отменяй свое решение и засчитывай правильную попытку!"Так вот, в первом тайме Дэймон одного за другим удалил с поля Тедо Абжандадзе и Беку Сагинадзе. Первого – за неудачный перехват мяча, а второго – за завал французского мола. Так что пару минут грузин на поле было 13 против 15-и.До того рефери подозвал к себе капитана "Лелос" Мераба Шарикадзе и предупредил о грядущих санкциях, на что обычно очень сдержанный Мераб ответил целой тирадой – мол, понимаю, что мы маленькая команда, но когда штрафуете нас, обращайте внимание и на вторую сторону!Материально эти две желтые карточки обошлись грузинам в две пропущенные попытки, т.е. – 14 очков, за которыми по инерции последовала виртуозная попытка Дамьена Пено. 3 грузинских очка на свой счет записал 19-летний Давит Ниниашвили, которому впервые пришлось пробивать пенальти, поскольку в тот момент штатный пенальтист Абжандаде был в синбине.Будущее за НиниашвилиИгру Ниниашвили следует отметить особо. В Бордо в регбийке цвета "Саперави" (а не "Бордо") под номером 15 играл не юнец, а настоящий мужчина, бесстрашно сражавшийся с громадными французами полинезийского и бурского происхождения, причем не уступая им практически ни в чем, а в скорости и ловкости – даже превосходя! Мало того, Давит не стеснялся брать игру на себя, хотя рядом с ним были опытнейшие и очень авторитетные партнеры. Грузинская звездочка постепенно прибавляет в яркости, и уверен, недалек тот день, когда Ниниашвили достигнет высшего мирового уровня.Совсем другая ГрузияВо втором тайме игра была гораздо более равной – гигант Атонио устал и покинул поле, а справляться с простыми смертными грузины умеют, что они и стали раз за разом доказывать. Преимущество в схватке постепенно стало переходить на сторону гостей, и в этой ситуации брать игру на себя пришлось линии обороны "Ле Блё".Правда, две попытки хозяев на свой счет записал их хукер Маувака, завершивший два успешных мола, но фон игре "Ле Блё" всё же задавали блистательные бэки. А связка двух юных дарований – Матье Жалибера и Ромэна Нтамака, сорганизовала такую виртуозную попытку, которая несомненно попадет в список лучших попыток уик-энда.Тайм французы выиграли со скрипом – 17:12. Сборная Грузии занесла две великолепные попытки и, в целом, выглядела просто здорово! Сначала, в самом дебюте тайма, Грузия прижала Францию к зачетке, и Васил Лобжанидзе, подхватив мяч из рака, одним ложным замахом убрал двух опекунов и беспрепятственно ворвался в зачетную зону. Это была 11-я попытка Васки в 60-м матче за сборную.А за 10 минут до финального свистка грузины разыграли отличную и, что самое главное, скоростную атаку и доверили ее завершение самому реактивному из "Лелос" Акаки Табуцадзе, который с французом на плечах все-таки сумел приземлить мяч у самого флажка. О том, как Мэрфи не засчитывал эту эффектнейшую попытку, уже было рассказано выше, добавлю лишь то, что Ака в своем 14-м матче за сборную занес уже 12-ю попытку и то ли еще будет…Мы еще легко отделалисьРезюмируя игру, обязательно отметим критику французской прессы в адрес своей команды. Кому, как не французам знать силу грузин, 75% которых играет именно во французском чемпионате. Тренер "Ле Блё" Фабьен Галтье, в свою очередь, отдал должное самоотверженности и возросшему мастерству грузин, заметив, что пред последующей игрой против грозной Новой Зеландии у его команды получилась отличная репетиция.А перед чем же репетировали наши ребята? 20 ноября, в пригороде Мадрида Аранхуэсе, на "Эстадио Эль Делеитэ" "Лелос" постараются наконец одолеть "Летучих фиджийцев", которые в воскресенье в Кардиффе проиграли сборной Уэльса со счетом 23:38, причем с соотношением попыток точно таким же, как и в Бордо (2:6), на фоне судейства опять-таки австралийца и при удалениях с поля трех фиджийцев, причем одного из них – на 24-й минуте и до конца матча! Так что, мы еще легко отделались…

https://sputnik-georgia.ru/20211114/sbornaya-gruzii-po-regbi-ustupila-frantsii-v-test-matche-262058801.html

https://sputnik-georgia.ru/20211109/kapitan-sbornoy-gruzii-po-regbi-match-protiv-frantsii-dlya-nas-printsipialnyy-261908705.html

https://sputnik-georgia.ru/20211101/sbornaya-gruzii-po-regbi-nachala-podgotovku-k-noyabrskim-test-matcham-261703421.html

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спорт, грузия, колумнисты, франция, сборная грузии по регби, регби