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Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе
Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе
Доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом вызывает тревогу медиков 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T16:01+0400
2021-11-18T16:01+0400
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новости
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Из 100 инфицированных детей минимум девять нуждаются в госпитализации, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции.В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков&gt;&gt;По его словам, 20 из 100 инфицированных сегодня это дети. Как объяснил Чхаидзе, среди детей гораздо опаснее постковидные осложнения."Нельзя относиться к инфицированию детей легкомысленно, мол у них все проходит в легкой форме и пусть переболеют. Постковидные осложнения гораздо опаснее для детей", - сказал Чхаидзе.Что касается вакцинации детей 12- 15 лет, которая началась в стране несколько дней назад, Чхаидзе отметил, что количество привитых детей растет с каждым днем. По его словам, на вакцинацию детей приводят уже вакцинированные родители.Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, дети, коронавирус covid-19

Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе

16:01 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerЭпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках рядом с такси - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Доля детей в общем числе инфицированных коронавирусом вызывает тревогу медиков
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Из 100 инфицированных детей минимум девять нуждаются в госпитализации, заявил медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе на пресс-конференции.
"Нельзя забывать, что в стране от коронавируса умерло восемь детей. Согласно отчету Национального центра по контролю заболеваний, девять из 100 детей нуждаются в госпитализации. Это очень много. Такого показателя в прошлом году не было. Значительно увеличилась доля детей в общем числе инфицированных", - сказал Чхаидзе.
В Грузии полностью вакцинированы от коронавируса 48 подростков>>
По его словам, 20 из 100 инфицированных сегодня это дети. Как объяснил Чхаидзе, среди детей гораздо опаснее постковидные осложнения.
"Нельзя относиться к инфицированию детей легкомысленно, мол у них все проходит в легкой форме и пусть переболеют. Постковидные осложнения гораздо опаснее для детей", - сказал Чхаидзе.
Что касается вакцинации детей 12- 15 лет, которая началась в стране несколько дней назад, Чхаидзе отметил, что количество привитых детей растет с каждым днем. По его словам, на вакцинацию детей приводят уже вакцинированные родители.
Совет иммунизации при Минздраве Грузии во вторник, 9 ноября, принял решение разрешить прививать от коронавируса вакциной Pfizer подростков 12-15 лет. Обязательным требованием является согласие родителей или опекунов.
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