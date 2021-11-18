Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/kurs-lari-dollar-262165880.html
Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T09:20+0400
2021-11-18T09:20+0400
экономика
новости
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059958_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_0f51de4297ae81ffe5095144ac88012c.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 ноября в размере 3,1435 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0e/262059958_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_436232b5e4219eba24ee8b63f1439aab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1

09:20 18.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 18 ноября в размере 3,1435 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0054 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 18 ноября
Кросс-курс основных валют на 18 ноября - Sputnik Грузия, 1920, 17.11.2021
Кросс-курс основных валют на 18 ноября
© Sputnik
Читайте также:
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:07Все заключенные - заключенные, в том числе Саакашвили - Каха Каладзе
09:36Dubai Airshow 2021: поразительные особенности российского Су-75
09:20Курс лари на четверг – 3,1435 GEL/$1
09:01"Зеленый паспорт" в Грузии: как получить и как пользоваться – полная инструкция
08:21Назван расширенный состав сборной Грузии по баскетболу
08:01Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
07:32Экспорт грузинских мандаринов продолжает расти
07:01Литва подарит Грузии более 50 тысяч доз вакцины Pfizer
ВчераТюремная клиника не подходит для лечения Саакашвили, заявили врачи при Народном защитнике
ВчераДТП в Рустави: "Мерседес" врезался в школьную ограду - видео с места ЧП
ВчераЦИК Грузии рассказал, когда начнут работать избранные во втором туре мэры
Вчера"Северный поток - 2" могут запустить не раньше марта 2022 года, пишут СМИ
ВчераПрезидент Грузии: Саакашвили – особенный заключенный
ВчераЗаявление президента Грузии вселило надежду в мать Саакашвили
ВчераВ России проходят испытания еще две вакцины, созданные по принципу "Спутника V"
ВчераАфера с криптовалютами: жителя Грузии "развели" на $165 тысяч
ВчераЕвросоюз выделит денежную помощь для мигрантов на границе Польши и Беларуси
Вчера"Чудесного грузина" не будет: спектакль про Сталина с участием Бузовой сняли с репертуара
ВчераПоезд с подарками и новые игрушки: как преобразится Тбилиси к Новому году
ВчераПрезидент Грузии осудила распространение кадров перевода Саакашвили в тюремную больницу