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https://sputnik-georgia.ru/20211118/popugay-probiraetsya-v-zakrytuyu-komnatu--i-zalivaetsya-zlodeyskim-smekhom--zabavnoe-video-262172880.html
Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео
Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео
С таким питомцем лучше закрывать двери на ключ, иначе придется запастись успокоительными 18.11.2021, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как попугай, посмеиваясь, протискивается в комнату через прикрытую дверь. Пробравшись внутрь, он начинает ходить походкой злодеев из фильмов и мультфильмов и смеяться их же коварным смехом. Выглядит это потрясающе, и за кадром слышен смех хозяина пернатого. Не исключено, что этот смех может быть нервным.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео

11:13 18.11.2021
© Youtube / MarkПопугай заливается злодейским смехом, когда пробирается в закрытую комнату – видео
Попугай заливается злодейским смехом, когда пробирается в закрытую комнату – видео - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Youtube / Mark
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С таким питомцем лучше закрывать двери на ключ, иначе придется запастись успокоительными
На кадрах видно, как попугай, посмеиваясь, протискивается в комнату через прикрытую дверь. Пробравшись внутрь, он начинает ходить походкой злодеев из фильмов и мультфильмов и смеяться их же коварным смехом. Выглядит это потрясающе, и за кадром слышен смех хозяина пернатого. Не исключено, что этот смех может быть нервным.
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