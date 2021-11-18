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Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео
Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео
С таким питомцем лучше закрывать двери на ключ, иначе придется запастись успокоительными 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T11:13+0400
2021-11-18T11:13+0400
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На кадрах видно, как попугай, посмеиваясь, протискивается в комнату через прикрытую дверь. Пробравшись внутрь, он начинает ходить походкой злодеев из фильмов и мультфильмов и смеяться их же коварным смехом. Выглядит это потрясающе, и за кадром слышен смех хозяина пернатого. Не исключено, что этот смех может быть нервным.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео
С таким питомцем лучше закрывать двери на ключ, иначе придется запастись успокоительными
На кадрах видно, как попугай, посмеиваясь, протискивается в комнату через прикрытую дверь. Пробравшись внутрь, он начинает ходить походкой злодеев из фильмов и мультфильмов и смеяться их же коварным смехом. Выглядит это потрясающе, и за кадром слышен смех хозяина пернатого. Не исключено, что этот смех может быть нервным.
Попугай какаду заливается злобным ведьминским смехом
, от которого мурашки по коже
Попугай устроил в комнате погром и встретил хозяина злобным смехом
– забавное видео
"Отправляйте его в школу": говорящий попугай жако знает о фруктах все