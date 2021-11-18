https://sputnik-georgia.ru/20211118/popugay-probiraetsya-v-zakrytuyu-komnatu--i-zalivaetsya-zlodeyskim-smekhom--zabavnoe-video-262172880.html

Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео

Попугай пробирается в закрытую комнату и заливается злодейским смехом – забавное видео

С таким питомцем лучше закрывать двери на ключ, иначе придется запастись успокоительными 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T11:13+0400

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На кадрах видно, как попугай, посмеиваясь, протискивается в комнату через прикрытую дверь. Пробравшись внутрь, он начинает ходить походкой злодеев из фильмов и мультфильмов и смеяться их же коварным смехом. Выглядит это потрясающе, и за кадром слышен смех хозяина пернатого. Не исключено, что этот смех может быть нервным.Смотрите на видео также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео