https://sputnik-georgia.ru/20211118/skolko-zaklyuchennykh-golodali-v-gruzii-za-poslednie-tri-goda-dannye-administratsii-tyurem-262159825.html
Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
У специалистов тюремной больницы есть большой опыт лечения голодающих заключенных, отметил Маташвили 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T08:01+0400
2021-11-18T08:01+0400
2021-11-18T07:31+0400
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грузия
михаил саакашвили
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии с 2019 года по сегодняшний день голодали 2 257 заключенных, большинство из которых прекратили голодовку и проходили реабилитацию в тюремной клинике, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.Ранее находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что согласен прекратить голодовку, длящуюся 48 дней, если его переведут в гражданскую клинику. Сторонники экс-главы государства заявляют, что в тюремной клинике нет условий для восстановления пациентов после голодовки.Он отметил, что у специалистов тюремной больницы в Тбилиси есть большой опыт в этом направлении."У тюремной клинике есть все ресурсы, чтобы лечить голодающих пациентов и для реабилитации в последующий период", - отметил Маташвили.В данный момент состояние Саакашвили стабильное. Все показатели в пределах нормы.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Сам экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-saakashvili-prekratit-golodovku-i-dat-otdokhnut-strane-262155980.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили
Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем
У специалистов тюремной больницы есть большой опыт лечения голодающих заключенных, отметил Маташвили
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии с 2019 года по сегодняшний день голодали 2 257 заключенных, большинство из которых прекратили голодовку и проходили реабилитацию в тюремной клинике, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.
Ранее находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что согласен прекратить голодовку, длящуюся 48 дней, если его переведут в гражданскую клинику. Сторонники экс-главы государства заявляют, что в тюремной клинике нет условий для восстановления пациентов после голодовки.
"Хочу сообщить, что с 2019 года по сегодняшний день голодали 2 257 заключенных, большинство из которых уже прекратили голодовку. Часть из них прошли реабилитацию на местах, а тех, у кого были зафиксированы последствия голодовки, - доставили в тюремную клинику, где они прошли реабилитацию", - сказал Маташвили.
Он отметил, что у специалистов тюремной больницы в Тбилиси есть большой опыт в этом направлении.
"У тюремной клинике есть все ресурсы, чтобы лечить голодающих пациентов и для реабилитации в последующий период", - отметил Маташвили.
В данный момент состояние Саакашвили стабильное. Все показатели в пределах нормы.
Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.
Сам экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.
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