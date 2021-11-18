https://sputnik-georgia.ru/20211118/skolko-zaklyuchennykh-golodali-v-gruzii-za-poslednie-tri-goda-dannye-administratsii-tyurem-262159825.html

Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем

Сколько заключенных голодали в Грузии за последние три года? Данные администрации тюрем

У специалистов тюремной больницы есть большой опыт лечения голодающих заключенных, отметил Маташвили 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T08:01+0400

2021-11-18T08:01+0400

2021-11-18T07:31+0400

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грузия

михаил саакашвили

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. В Грузии с 2019 года по сегодняшний день голодали 2 257 заключенных, большинство из которых прекратили голодовку и проходили реабилитацию в тюремной клинике, заявил терапевт Сандро Маташвили на брифинге в Специальной пенитенциарной службе.Ранее находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что согласен прекратить голодовку, длящуюся 48 дней, если его переведут в гражданскую клинику. Сторонники экс-главы государства заявляют, что в тюремной клинике нет условий для восстановления пациентов после голодовки.Он отметил, что у специалистов тюремной больницы в Тбилиси есть большой опыт в этом направлении."У тюремной клинике есть все ресурсы, чтобы лечить голодающих пациентов и для реабилитации в последующий период", - отметил Маташвили.В данный момент состояние Саакашвили стабильное. Все показатели в пределах нормы.Саакашвили тайно пересек границу Грузии и был арестован 1 октября 2021 года. На родине он заочно был приговорен действующими властями страны к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся в суде.Сам экс-президент считает все обвинения против него сфальсифицированными, а себя – политзаключенным.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-saakashvili-prekratit-golodovku-i-dat-otdokhnut-strane-262155980.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, голодовка, возвращение и арест саакашвили