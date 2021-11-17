https://sputnik-georgia.ru/20211117/v-gruzinskoy-mechte-prizvali-saakashvili-prekratit-golodovku-i-dat-otdokhnut-strane-262155980.html
В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
О бесперспективности голодовки Саакашвили и акций в поддержку экс-президента еще раз заявил лидер правящей партии 17.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-17T17:26+0400
2021-11-17T17:26+0400
2021-11-17T17:26+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
голодовка
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ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, остановить деструкцию и дать отдохнуть стране.Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли европейский путь Грузии под угрозой, как утверждает оппозиция, лидер "Грузинской мечты" заметил, что это говорят люди, которые сами поносят западных партнеров.Саакашвили начал принимать медикаменты>>"Это люди, лидеры которых, во главе с Михаилом Саакашвили, прямо поносят не только конкретных дипломатов и политиков, наших западных партнеров, но и институты. Вы помните заявления Саакашвили, заявления Мелия, заявления Гварамия и так далее. Когда они говорят о якобы изменении курса, это, безусловно, пустые спекуляции", - сказал Ираклий Кобахидзе.Кобахидзе также подчеркнул, что если оппозиция хочет чего-то добиться, она должна рассчитывать на поддержку людей, но у нее ее нет. Этим он и объясняет малочисленные акции или вообще их отсутствие в среду и четверг.Лидер правящей партии также обратился к депутату парламента, лидеру оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария с призывом прекратить голодовку. Хоштария объявила голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили 15 дней назад.Что касается самого Саакашвили, он объявил голодовку со дня своего ареста в Тбилиси - 1 октября.Экс-президент, который осужден по двум уголовным делам на шесть лет, считает все обвинения против него сфабрикованными, а себя – политзаключенным. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, голодовка
В "Грузинской мечте" призвали Саакашвили прекратить голодовку и "дать отдохнуть стране"
О бесперспективности голодовки Саакашвили и акций в поддержку экс-президента еще раз заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 17 ноя — Sputnik. Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе призвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили прекратить голодовку, остановить деструкцию и дать отдохнуть стране.
"Практически я должен повторить призыв Страсбургского суда, который он, если не ошибаюсь, не выполняет уже больше недели. Я еще раз призываю остановить деструкцию, прекратить голодовку, дать отдых стране и отдохнуть самому как минимум шесть лет", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Отвечая на вопрос журналистов, действительно ли европейский путь Грузии под угрозой, как утверждает оппозиция, лидер "Грузинской мечты" заметил, что это говорят люди, которые сами поносят западных партнеров.
"Это люди, лидеры которых, во главе с Михаилом Саакашвили, прямо поносят не только конкретных дипломатов и политиков, наших западных партнеров, но и институты. Вы помните заявления Саакашвили, заявления Мелия, заявления Гварамия и так далее. Когда они говорят о якобы изменении курса, это, безусловно, пустые спекуляции", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе также подчеркнул, что если оппозиция хочет чего-то добиться, она должна рассчитывать на поддержку людей, но у нее ее нет. Этим он и объясняет малочисленные акции или вообще их отсутствие в среду и четверг.
"Мы с самого начала говорили, что у этой политической силы нет поддержки народа, и они видят это сейчас, потому что нет заряда на улице, как не было его во время выборов," - сказал Кобахидзе.
Лидер правящей партии также обратился к депутату парламента, лидеру оппозиционной партии "Дроа" ("Время пришло") Элене Хоштария с призывом прекратить голодовку. Хоштария объявила голодовку в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили 15 дней назад.
Что касается самого Саакашвили, он объявил голодовку со дня своего ареста в Тбилиси - 1 октября.
Экс-президент, который осужден по двум уголовным делам на шесть лет, считает все обвинения против него сфабрикованными, а себя – политзаключенным.
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