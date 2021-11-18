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Служба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили
Служба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили
Сотрудники Службы уже опросили самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T19:25+0400
2021-11-18T19:25+0400
политика
новости
грузия
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили продолжает опрос свидетелей.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов экс-президента, что его избили и унижали во время переводя в тюремную клинику из Руставской тюрьмы.По информации телеканала "Мтавари архи", Служба Госинспектора уже опросила самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы и тюремной клиники, расположенной на ее территории.Кроме того, самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им повреждения.У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику. Генеральная инспекция Минюста расследует дело против Саакашвили по статьям "насилие" и "повреждение имущества". По ее данным Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, его адвокаты и личный врач изначально настаивали на его переводе из тюрьмы в гражданскую клинику.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211111/kategoricheski-nepriemlemo---gosinspektor-proverit-zakonnost-pokaza-kadrov-saakashvili-261994101.html
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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили

Служба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили

19:25 18.11.2021
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Сотрудники Службы уже опросили самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили продолжает опрос свидетелей.
Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов экс-президента, что его избили и унижали во время переводя в тюремную клинику из Руставской тюрьмы.
Акция протеста сторонников ЕНД и Саакашвили у здания парламента Грузии 9 ноября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
"Категорически неприемлемо" - Госинспектор проверит законность показа кадров Саакашвили
11 ноября, 17:30
По информации телеканала "Мтавари архи", Служба Госинспектора уже опросила самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы и тюремной клиники, расположенной на ее территории.
Кроме того, самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им повреждения.
У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику. Генеральная инспекция Минюста расследует дело против Саакашвили по статьям "насилие" и "повреждение имущества". По ее данным Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.
Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
Как Саакашвили доставили в Глданскую тюремную больницу - видео Минюста
11 ноября, 16:57
Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, его адвокаты и личный врач изначально настаивали на его переводе из тюрьмы в гражданскую клинику.
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