https://sputnik-georgia.ru/20211118/sluzhba-gosinspektora-prodolzhaet-opros-svideteley-po-delu-saakashvili-262197411.html

Служба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили

Служба госинспектора продолжает опрос свидетелей по делу Саакашвили

Сотрудники Службы уже опросили самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T19:25+0400

2021-11-18T19:25+0400

2021-11-18T19:25+0400

политика

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грузия

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора в рамках расследования возможного нечеловеческого обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили продолжает опрос свидетелей.Уголовное дело по статье "нечеловеческое или унизительное обращение" было возбуждено после заявления адвокатов экс-президента, что его избили и унижали во время переводя в тюремную клинику из Руставской тюрьмы.По информации телеканала "Мтавари архи", Служба Госинспектора уже опросила самого Саакашвили, его врачей, а теперь опрашивает конвой Глданской тюрьмы и тюремной клиники, расположенной на ее территории.Кроме того, самому Саакашвили проведена медицинская экспертиза, которая, по словам его адвокатов, зафиксировала полученные им повреждения.У министерства юстиции своя версия случившегося при переводе Саакашвили в тюремную клинику. Генеральная инспекция Минюста расследует дело против Саакашвили по статьям "насилие" и "повреждение имущества". По ее данным Саакашвили при заселении в тюремную больницу нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам пенитенциарного учреждения и сломал медицинское оборудование.Саакашвили, который объявил голодовку в день задержания, 1 октября, его адвокаты и личный врач изначально настаивали на его переводе из тюрьмы в гражданскую клинику.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kategoricheski-nepriemlemo---gosinspektor-proverit-zakonnost-pokaza-kadrov-saakashvili-261994101.html

https://sputnik-georgia.ru/20211111/kak-saakashvili-dostavili-v-gldanskuyu-tyuremnuyu-bolnitsu---video-minyusta-261992682.html

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политика, новости, грузия, возвращение и арест саакашвили