https://sputnik-georgia.ru/20211111/kategoricheski-nepriemlemo---gosinspektor-proverit-zakonnost-pokaza-kadrov-saakashvili-261994101.html

"Категорически неприемлемо" - Госинспектор проверит законность показа кадров Саакашвили

"Категорически неприемлемо" - Госинспектор проверит законность показа кадров Саакашвили

Служба государственного инспектора призывает прекратить обнародование видеозаписей о содержании третьего президента 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T17:30+0400

2021-11-11T17:30+0400

2021-11-11T17:38+0400

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михаил саакашвили

министерство юстиции грузии

служба государственного инспектора

специальная пенитенциарная служба

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Служба государственного инспектора считает категорически неприемлемым распространение видеозаписей, на которых запечатлены кадры, как экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "насильственно" поместили в тюремную больницу.Саакашвили, объявивший голодовку 42 дня назад, был переведен из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси. Его адвокаты утверждают, что Саакашвили был против этого, поэтому его "похитили" с применением силы.Минюст обнародовал кадры доставки Саакашвили в тюремную больницу – видео >>На специальном брифинге в четверг министр юстиции Грузии Рати Брегадзе обнародовал соответствующие видеозаписи "исходя из высокого общественного интереса" и заявил, что утверждения, что Саакашвили был похищен и насильно переведен в тюремную больницу №18, не что иное, как спекуляции оппонентов власти.Параллельно с высоким общественным интересом при обнародовании данных необходимо защищать человеческое достоинство, отмечено в заявлении.При этом в ведомстве напоминают, что Служба государственного инспектора расследует факт возможного бесчеловечного обращения с Саакашвили. В рамках расследования ведомство уже обратилась к Специальной пенитенциарной службе с требованием подтвердить наличие видеозаписей передвижения Саакашвили 8 ноября, в том числе транспортировки из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу №18, которые намерена получить по решению суда.Пенитенциарная служба обнародовала новые видеокадры с Саакашвили >>"В тех условиях, когда Специальная пенитенциарная служба до этого не подтверждала Службе государственного инспектора факт существования подобных записей и, соответственно, их не запрашивали на основании решения суда, обнародование указанных записей со стороны Специальное пенитенциарной службы и министерства юстиции Грузии создает угрозу проведению эффективного расследования", - отмечено в заявлении.Служба государственного инспектора призывает Специальную пенитенциарную службу и министерство юстиции прекратить обнародование видеозаписей, содержащих персональные данные третьего президента, уважать честь, достоинство и неприкосновенности личной жизни.Ранее глава Минюста заявил, что решение о переводе Саакашвили в Глданскую тюремную больницу было принято, чтобы минимизировать риски, связанные с его здоровьем. Однако Саакашвили оказывал сопротивление при переводе, поэтому сотрудникам пенитенциарной службы пришлось сделать это силой.Сам Саакашвили, по словам адвокатов, в данный момент отказывается от медицинской помощи и лечения.Саакашвили ждет еще один суд - на очереди "дело о пиджаках" >>Одной из причин отправки Саакашвили в тюремную клинику было заявление СГБ о готовящихся беспорядках со стороны "Нацдвижения".СГБ прямо заявила, что опасается, что сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, служба государственного инспектора, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили