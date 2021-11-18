https://sputnik-georgia.ru/20211118/spustya-20-let-aktery-garri-pottera-vossoedinyatsya-v-novogodnem-spetsvypuske---262178333.html
Спустя 20 лет: актеры "Гарри Поттера" воссоединятся в новогоднем спецвыпуске
Спустя 20 лет: актеры "Гарри Поттера" воссоединятся в новогоднем спецвыпуске
Поклонникам волшебной франшизы представится возможность вновь поверить в волшебство: и оно постучится в дверь 1 января 2022 года 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T13:44+0400
2021-11-18T13:44+0400
2021-11-18T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Актеры самой нашумевшей киносаги "Гарри Поттер" воссоединятся вновь: в Сети появился тизер новогоднего спецвыпуска в честь 20-летия первой части фильма. Фанаты юного волшебника и его друзей совсем скоро смогут увидеть легендарное воссоединение любимых героев. Платформа HBO Max выпустила анонс спецэпизода под названием "Возвращение в Хогвартс". Это выпуск продюсеры фильма решили посвятить 20-летию первой части "Гарри Поттер и философский камень". Главные герои "Гарри Поттера" соберутся вместе спустя долгие годы: в выпуске зрители смогут увидеть актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Грина. Новогодняя премьера состоится 1 января 2022 года. Что именно ожидает поклонников - пока неизвестно. Создатели стараются сохранять интригу, но в Сеть просочилась новость о том, что в новом выпуске актеры будут делиться историями со съемочной площадки и показывать вырезанные сцены. "Ретроспектива станет данью уважения всем, чьи жизни затронул этот феномен - от актеров и съемочного каста, вложивших сердце и душу в эту необычную франшизу, до фанатов, которые продолжают верить в волшебство 20 лет спустя", - отметил президент Warner Bros. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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фильмы о гарри поттере, зарубежные звезды
Спустя 20 лет: актеры "Гарри Поттера" воссоединятся в новогоднем спецвыпуске
13:44 18.11.2021 (обновлено: 14:14 18.11.2021)
Поклонникам волшебной франшизы представится возможность вновь поверить в волшебство: и оно постучится в дверь 1 января 2022 года
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Актеры самой нашумевшей киносаги "Гарри Поттер" воссоединятся вновь: в Сети появился тизер новогоднего спецвыпуска в честь 20-летия первой части фильма.
Фанаты юного волшебника и его друзей совсем скоро смогут увидеть легендарное воссоединение любимых героев. Платформа HBO Max выпустила анонс спецэпизода под названием "Возвращение в Хогвартс". Это выпуск продюсеры фильма решили посвятить 20-летию первой части "Гарри Поттер и философский камень".
Главные герои "Гарри Поттера" соберутся вместе спустя долгие годы: в выпуске зрители смогут увидеть актеров Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Грина. Новогодняя премьера состоится 1 января 2022 года.
Что именно ожидает поклонников - пока неизвестно. Создатели стараются сохранять интригу, но в Сеть просочилась новость о том, что в новом выпуске актеры будут делиться историями со съемочной площадки и показывать вырезанные сцены.
"Ретроспектива станет данью уважения всем, чьи жизни затронул этот феномен - от актеров и съемочного каста, вложивших сердце и душу в эту необычную франшизу, до фанатов, которые продолжают верить в волшебство 20 лет спустя", - отметил президент Warner Bros.
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