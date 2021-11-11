https://sputnik-georgia.ru/20211111/posledniy-vykhod-kerri-zavershilis-semki-novogo-seksa-v-bolshom-gorode---261981006.html

Последний выход Кэрри: завершились съемки нового "Секса в большом городе"

Последний выход Кэрри: завершились съемки нового "Секса в большом городе"

Долгожданную и в то же время печальную новость поклонникам сериала сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер 11.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-11T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская актриса Сара Джессика Паркер сообщила радостную новость – съемки продолжения "Секса в большом городе" завершены и сериал скоро выйдет на экраны. В сторис Инстаграм исполнительница роли Кэрри Брэдшоу поделилась редкими кадрами со съемочной площадки нового сезона "Секса в большом городе" и уверенно отметила, что "находится тут в последний раз". "Это последняя прогулка в роли Кэрри. Съемки подошли к концу. Это настоящее приключение и я очень растрогана", – отметила актриса. Перезапуск легендарного шоу получил название "История продолжается" и предстанет перед судом зрителей уже в декабре этого года. Помимо Паркер в проект вернулись Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот и Джон Корбэтт. А вот актриса Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты, в съемках участвовать отказалась. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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телесериалы, сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды