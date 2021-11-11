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Последний выход Кэрри: завершились съемки нового "Секса в большом городе"
Последний выход Кэрри: завершились съемки нового "Секса в большом городе"
Долгожданную и в то же время печальную новость поклонникам сериала сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер 11.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-11T14:22+0400
2021-11-11T14:22+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
телесериалы
сериал "секс в большом городе"
сара джессика паркер
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская актриса Сара Джессика Паркер сообщила радостную новость – съемки продолжения "Секса в большом городе" завершены и сериал скоро выйдет на экраны. В сторис Инстаграм исполнительница роли Кэрри Брэдшоу поделилась редкими кадрами со съемочной площадки нового сезона "Секса в большом городе" и уверенно отметила, что "находится тут в последний раз". "Это последняя прогулка в роли Кэрри. Съемки подошли к концу. Это настоящее приключение и я очень растрогана", – отметила актриса. Перезапуск легендарного шоу получил название "История продолжается" и предстанет перед судом зрителей уже в декабре этого года. Помимо Паркер в проект вернулись Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот и Джон Корбэтт. А вот актриса Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты, в съемках участвовать отказалась. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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телесериалы, сериал "секс в большом городе", сара джессика паркер, зарубежные звезды

Последний выход Кэрри: завершились съемки нового "Секса в большом городе"

14:22 11.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Сара Джессика Паркер
Американская актриса Сара Джессика Паркер - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2021
© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
/
Перейти в фотобанк
Долгожданную и в то же время печальную новость поклонникам сериала сообщила исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Американская актриса Сара Джессика Паркер сообщила радостную новость – съемки продолжения "Секса в большом городе" завершены и сериал скоро выйдет на экраны.
В сторис Инстаграм исполнительница роли Кэрри Брэдшоу поделилась редкими кадрами со съемочной площадки нового сезона "Секса в большом городе" и уверенно отметила, что "находится тут в последний раз".
"Это последняя прогулка в роли Кэрри. Съемки подошли к концу. Это настоящее приключение и я очень растрогана", – отметила актриса.
Перезапуск легендарного шоу получил название "История продолжается" и предстанет перед судом зрителей уже в декабре этого года.
Помимо Паркер в проект вернулись Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Крис Нот и Джон Корбэтт. А вот актриса Ким Кэтролл, сыгравшая роль Саманты, в съемках участвовать отказалась.
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