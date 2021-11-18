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В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch

В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch

В командно-штабных учениях принимают участие военные Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции 18.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-18T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2021, сообщает министерство обороны.Официальная церемония открытия учений состоялась на полигоне Крцанисского совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).Командно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии>>В рамках двухнедельных учений обучать военных из Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции будут как грузинские, так и канадские инструктора. Силы обороны Грузии будут представлены различными подразделениями Восточного командования и личного состава JTEC.Цель учений - повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.Учения организованы министерством обороны Канады при участии Директората сотрудничества военных учений, а с грузинской стороны ими руководит Восточное командование Сил обороны Грузии.MAPLE ARCH - это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые в них участвовали в 2018 году на уровне батальона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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