Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211118/v-gruzii-startovali-mnogonatsionalnye-voennye-ucheniya-maple-arch-262183788.html
В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch
В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch
В командно-штабных учениях принимают участие военные Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T15:31+0400
2021-11-18T15:31+0400
новости
грузия
учения
оборона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262183524_181:56:1203:631_1920x0_80_0_0_1862db4564c847e296003b30a3893c34.jpg
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2021, сообщает министерство обороны.Официальная церемония открытия учений состоялась на полигоне Крцанисского совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).Командно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии&gt;&gt;В рамках двухнедельных учений обучать военных из Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции будут как грузинские, так и канадские инструктора. Силы обороны Грузии будут представлены различными подразделениями Восточного командования и личного состава JTEC.Цель учений - повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.Учения организованы министерством обороны Канады при участии Директората сотрудничества военных учений, а с грузинской стороны ими руководит Восточное командование Сил обороны Грузии.MAPLE ARCH - это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые в них участвовали в 2018 году на уровне батальона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262183524_113:0:1154:781_1920x0_80_0_0_2a40884b4adcef7155b60a20230b4855.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, учения, оборона

В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch

15:31 18.11.2021
© Ministry of Defence of Georgia Командно-штабные учения Maplt Arch 2021 в Грузии
Командно-штабные учения Maplt Arch 2021 в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Ministry of Defence of Georgia
Подписаться на
В командно-штабных учениях принимают участие военные Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Грузия впервые принимает многонациональные командно-штабные учения Maple Arch 2021, сообщает министерство обороны.
Официальная церемония открытия учений состоялась на полигоне Крцанисского совместного центра подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC).
Командно-штабные учения "Дидгори 2021" открылись в Грузии>>
В рамках двухнедельных учений обучать военных из Грузии, Канады, Литвы, Украины, Польши и Турции будут как грузинские, так и канадские инструктора. Силы обороны Грузии будут представлены различными подразделениями Восточного командования и личного состава JTEC.
Цель учений - повышение совместимости между странами-участницами, углубление связей в сфере обороны, приближение их к стандартам НАТО при планировании и проведении операций по поддержанию мира, а также совершенствование навыков, необходимых для эффективных действий и принятия решений.
Учения организованы министерством обороны Канады при участии Директората сотрудничества военных учений, а с грузинской стороны ими руководит Восточное командование Сил обороны Грузии.
MAPLE ARCH - это ежегодные многонациональные учения, которые проводятся поочередно в разных странах. Силы обороны Грузии впервые в них участвовали в 2018 году на уровне батальона.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:31Третью дозу вакцины от коронавируса до конца года должны сделать в Грузии 40 тысяч человек
17:16Саакашвили осмотрит еще один консилиум
17:03Информационные ресурсы грузинской диаспоры в России: сайты, страницы, контакты
16:48В Тбилиси, Батуми и Рустави выявили незаконные пункты сдачи ковид-тестов
16:16В Грузию вернули шесть музейных экспонатов, выставленных в России в 2003 году
16:01Из ста ковид-инфицированных детей девять нуждаются в госпитализации - Чхаидзе
15:46В Тбилиси с нового года вводятся абонементы на общественный транспорт
15:31В Грузии стартовали многонациональные военные учения Maple Arch
15:01Контрабанда на полмиллиона: в Грузию хотели ввезти более 5 кг золота - видео
14:25Пытки и угроза изнасилования - прокуратура Грузии о деле экс-начальника глданской тюрьмы
14:16Баку и Ереван заявили о стрельбе на границе
14:01Скончался оппозиционный депутат батумского сакребуло
13:29Проверка гола: в чемпионате Грузии по футболу планируют внедрить систему VAR
13:01Совращение подростка на западе Грузии - задержан 40-летний мужчина
12:46Врач: у Саакашвили появилась желтизна на коже
12:31Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось
12:16Народный защитник Грузии хочет подключиться к делу Саакашвили через Страсбургский суд
12:01"Соскучилась по родине": певица Тамара Кутидзе сняла клипы с Кикабидзе и Брегвадзе
11:32Шенгелия был в ударе, но ЦСКА все равно уступил "Барселоне"
11:17Вице-премьер: Саакашвили переведут в гражданскую клинику в случае необходимости