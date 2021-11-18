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В Тбилиси, Батуми и Рустави выявили незаконные пункты сдачи ковид-тестов
В Тбилиси, Батуми и Рустави выявили незаконные пункты сдачи ковид-тестов
Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии выявило несколько "кустарных" пунктов тестирования 18.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-18T16:48+0400
2021-11-18T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии выявило незаконно функционирующие пункты сдачи ковид-тестов в Тбилиси, Рустави и Батуми.По информации агентства, один из объектов, где проводилось ПЦР-тестирование, к примеру, располагался в Тбилиси в сувенирном магазине на проспекте Агмашенебели. Учреждение функционировало без обязательного уведомления, требуемого техническим регламентом медицинской деятельности, сопряженной с высоким риском.Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось&gt;&gt;Регулирующее агентство в случае данного объекта составило протокол об административном правонарушении и передало дело в суд.Ранее в Грузии было выявлено несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ответов на ПЦР-тест.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, коронавирус covid-19

В Тбилиси, Батуми и Рустави выявили незаконные пункты сдачи ковид-тестов

16:48 18.11.2021
© Facebook / Agency for Regulation of Medical and Pharmaceutical ActivitiesНезаконный пункт тестирования в столице Грузии
Незаконный пункт тестирования в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.11.2021
© Facebook / Agency for Regulation of Medical and Pharmaceutical Activities
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Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии выявило несколько "кустарных" пунктов тестирования
ТБИЛИСИ, 18 ноя — Sputnik. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности Грузии выявило незаконно функционирующие пункты сдачи ковид-тестов в Тбилиси, Рустави и Батуми.
По информации агентства, один из объектов, где проводилось ПЦР-тестирование, к примеру, располагался в Тбилиси в сувенирном магазине на проспекте Агмашенебели. Учреждение функционировало без обязательного уведомления, требуемого техническим регламентом медицинской деятельности, сопряженной с высоким риском.
Ковид-статистика Грузии: за сутки вылечилось больше, чем заразилось>>
Регулирующее агентство в случае данного объекта составило протокол об административном правонарушении и передало дело в суд.
Ранее в Грузии было выявлено несколько фактов изготовления поддельных ковид-паспортов и отрицательных ответов на ПЦР-тест.
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