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Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии
Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии
Как только Саакашвили переведут в Горийский госпиталь, "Лело для Грузии" прекратит политический бойкот, заявил лидер партии 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T19:04+0400
2021-11-19T19:04+0400
2021-11-19T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" готова прекратить бойкот парламента после того, как экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставят в Горийский госпиталь, сказал лидер партии Бадри Джапаридзе.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.При этом, он отметил, что партия продолжит политическую борьбу."Лело – партнерство для Грузии" начала бойкотировать работу в парламенте 2 ноября. Главным их требованием было обеспечение "адекватного ухода" за голодающим в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили и перевод его в многопрофильную гражданскую клинику."Лело для Грузии" ко второму туру местных выборов вместе с другими оппозиционными партиями образовала коалицию с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и активно участвует в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, лело для грузии, возвращение и арест саакашвили
Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии
19:04 19.11.2021 (обновлено: 19:11 19.11.2021)
Как только Саакашвили переведут в Горийский госпиталь, "Лело для Грузии" прекратит политический бойкот, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" готова прекратить бойкот парламента после того, как экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставят в Горийский госпиталь, сказал лидер партии Бадри Джапаридзе.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.
"Как только Саакашвили переведут в Горийский госпиталь, мы, "Лело для Грузии", прекратим политический бойкот. Безусловно, причин для кризиса много, но это будет большим шагом для деэскалации", - сказал Джапаридзе.
При этом, он отметил, что партия продолжит политическую борьбу.
"Лело – партнерство для Грузии" начала бойкотировать работу в парламенте 2 ноября. Главным их требованием было обеспечение "адекватного ухода" за голодающим в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили и перевод его в многопрофильную гражданскую клинику.
"Лело для Грузии" ко второму туру местных выборов вместе с другими оппозиционными партиями образовала коалицию с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и активно участвует в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
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