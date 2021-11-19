https://sputnik-georgia.ru/20211119/chast-oppozitsii-gotova-vernutsya-v-parlament-gruzii-262232319.html

Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии

Часть оппозиции готова вернуться в парламент Грузии

Как только Саакашвили переведут в Горийский госпиталь, "Лело для Грузии" прекратит политический бойкот, заявил лидер партии 19.11.2021, Sputnik Грузия

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лело для грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" готова прекратить бойкот парламента после того, как экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставят в Горийский госпиталь, сказал лидер партии Бадри Джапаридзе.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в пятницу заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.При этом, он отметил, что партия продолжит политическую борьбу."Лело – партнерство для Грузии" начала бойкотировать работу в парламенте 2 ноября. Главным их требованием было обеспечение "адекватного ухода" за голодающим в тюрьме экс-президентом Михаилом Саакашвили и перевод его в многопрофильную гражданскую клинику."Лело для Грузии" ко второму туру местных выборов вместе с другими оппозиционными партиями образовала коалицию с главной оппозиционной партией "Единое национальное движение" и активно участвует в протестном движении в поддержку заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html

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политика, новости, грузия, лело для грузии, возвращение и арест саакашвили