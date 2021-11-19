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Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в... 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T15:17+0400
2021-11-19T15:35+0400
новости
грузия
тюрьма
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори. "Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения"&gt;&gt;В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12. Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября. Он пояснил, что на данном этапе требуется согласие самого заключенного. При этом министр предупредил оппозицию о последствиях препятствования этапированию Саакашвили. "В случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу Саакашвили в клинику или работе медперсонала, его вернут в учреждение №18", - сказал Брегадзе.Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу&gt;&gt;Он также добавил, что после завершения лечения, Саакашвили вернут в руставскую тюрьму. Ранее одной из причин отказа переводить голодающего в тюрьме Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, тюрьма, возвращение и арест саакашвили

Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори

15:17 19.11.2021 (обновлено: 15:35 19.11.2021)
© Facebook / Ministry of Justice of GeorgiaРати Брегадзе
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© Facebook / Ministry of Justice of Georgia
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил экс-президенту страны Михаилу Саакашвили продолжить лечение в военном госпитале в Гори.
"Они пойдут на все, включая кровопролитие" - Кобахидзе о целях "Нацдвижения">>
В настоящее время Саакашвили находится в глданской тюремной больнице №18 в Тбилиси. Накануне, на 49-й день голодовки, экс-президент потерял сознание и был переведен в реанимационное отделение. В столичную тюремную больницу его перевезли 8 ноября из города Рустави, где он отбывал наказание в тюрьме №12.
Саакашвили, его адвокаты и личный врач уже несколько недель настаивают на его переводе в гражданскую многофункциональную клинику. Того же мнения придерживается группа врачей, созванная под эгидой Народного защитника Грузии, которая обследовала Саакашвили 16 ноября.
"Мы предлагаем его перевод в военный госпиталь министерства обороны имени Георгия Абрамишвили. Это то место, где его здоровье и жизнь будут максимально защищены государством", - сказал Брегадзе.
Он пояснил, что на данном этапе требуется согласие самого заключенного.
При этом министр предупредил оппозицию о последствиях препятствования этапированию Саакашвили.
"В случае любой провокации со стороны оппонентов, которая может помешать переводу Саакашвили в клинику или работе медперсонала, его вернут в учреждение №18", - сказал Брегадзе.
Народный защитник Грузии призвала власти перевести Саакашвили в гражданскую больницу>>
Он также добавил, что после завершения лечения, Саакашвили вернут в руставскую тюрьму.
Ранее одной из причин отказа переводить голодающего в тюрьме Саакашвили в гражданскую больницу власти назвали расследование Службы государственной безопасности, согласно которому сторонники экс-президента могут попытаться штурмом взять клинику, чтобы его освободить. Уголовное дело возбуждено о попытке госпереворота в стране.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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