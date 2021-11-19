https://sputnik-georgia.ru/20211119/glava-minzdrava-v-gruzii-razvilas-epidemiya-golodovok-262233240.html

Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок

Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок

За последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, что стало одной из причин о переводе Саакашвили, заявила министр 19.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-19T19:35+0400

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политика

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грузия

екатерина тикарадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимость прекратитью "эпидемию голодовки" в стране, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Голодовки с требованием перевести Саакашвили в Горийский госпиталь проходят по всей стране. Голодают как депутаты парламента, так и врачи, общественные деятели и депутаты местных совещательных органов – сакребуло.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html

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политика, новости, грузия, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили