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Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
За последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, что стало одной из причин о переводе Саакашвили, заявила министр 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T19:35+0400
2021-11-19T19:38+0400
политика
новости
грузия
екатерина тикарадзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимость прекратитью "эпидемию голодовки" в стране, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Голодовки с требованием перевести Саакашвили в Горийский госпиталь проходят по всей стране. Голодают как депутаты парламента, так и врачи, общественные деятели и депутаты местных совещательных органов – сакребуло.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили

Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок

19:35 19.11.2021 (обновлено: 19:38 19.11.2021)
© photo: Government of Georgia / FBГлава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
© photo: Government of Georgia / FB
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За последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, что стало одной из причин о переводе Саакашвили, заявила министр
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимость прекратитью "эпидемию голодовки" в стране, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Голодовки с требованием перевести Саакашвили в Горийский госпиталь проходят по всей стране. Голодают как депутаты парламента, так и врачи, общественные деятели и депутаты местных совещательных органов – сакребуло.
"В последнее время в стране развилась "эпидемия голодовки", которая была неприемлема. Несмотря на то, что мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, и было принято решение перевести третьего президента Грузии в Горийский госпиталь, где ему будут назначены все необходимые процедуры", - сказала Тикарадзе журналистам.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Рати Брегадзе - Sputnik Грузия, 1920, 19.11.2021
Власти Грузии готовы этапировать Саакашвили в военный госпиталь в Гори
15:17
Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.
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