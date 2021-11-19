https://sputnik-georgia.ru/20211119/glava-minzdrava-v-gruzii-razvilas-epidemiya-golodovok-262233240.html
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
За последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, что стало одной из причин о переводе Саакашвили, заявила министр 19.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-19T19:35+0400
2021-11-19T19:35+0400
2021-11-19T19:38+0400
политика
новости
грузия
екатерина тикарадзе
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/03/250781554_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_094563311c5c2a39ae6977f2188e683f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимость прекратитью "эпидемию голодовки" в стране, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.Голодовки с требованием перевести Саакашвили в Горийский госпиталь проходят по всей стране. Голодают как депутаты парламента, так и врачи, общественные деятели и депутаты местных совещательных органов – сакребуло.Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211119/vlasti-gruzii-gotovy-etapirovat-saakashvili-v-voennyy-gospital-v-gori-262223596.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/03/250781554_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_5f3ae4360f13490e4ab13bb14bc20a1a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, екатерина тикарадзе, возвращение и арест саакашвили
Глава Минздрава: в Грузии развилась эпидемия голодовок
19:35 19.11.2021 (обновлено: 19:38 19.11.2021)
За последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, что стало одной из причин о переводе Саакашвили, заявила министр
ТБИЛИСИ, 19 ноя — Sputnik. Решение перевести экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Горийский госпиталь было вызвано необходимость прекратитью "эпидемию голодовки" в стране, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
Голодовки с требованием перевести Саакашвили в Горийский госпиталь проходят по всей стране. Голодают как депутаты парламента, так и врачи, общественные деятели и депутаты местных совещательных органов – сакребуло.
"В последнее время в стране развилась "эпидемия голодовки", которая была неприемлема. Несмотря на то, что мы уделяли максимум внимания голодающим, за последнее время резко ухудшилось состояние многих голодающих депутатов, и было принято решение перевести третьего президента Грузии в Горийский госпиталь, где ему будут назначены все необходимые процедуры", - сказала Тикарадзе журналистам.
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что власти готовы перевести Саакашвили в военный госпиталь Гори.
Саакашвили вернулся в Грузию впервые с 2013 года. Он тайно пересек границу Грузии 29 сентября и 1 октября был арестован. На родине он заочно был приговорен к шести годам заключения по двум уголовным делам. Еще три дела против него, в том числе о незаконном пересечении границы, находятся на рассмотрении.
Экс-президент объявил голодовку в день ареста, назвав себя политзаключенным, а все обвинения фабрикацией. С 8 ноября его этапировали из тюрьмы №12 в городе Рустави в глданскую тюремную больницу №18 в Тбилиси.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.